Doanh thu phim của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên gây chú ý sau 7 ngày ra rạp

Phim điện ảnh Nhiên Đông do Châu Đông Vũ, Lưu Hạo Nhiên, Khuất Sở Tiêu đóng chính ra rạp nhưng không nhận được những ý kiến đánh giá tích cực của khán giả Trung Quốc.

Sau 7 ngày ra rạp, phim điện ảnh Nhiên Đông do Châu Đông Vũ, Lưu Hạo Nhiên, Khuất Sở Tiêu đóng chính chỉ thu về 22 triệu NDT. Doanh thu thấp nên suất chiếu của phim bị cắt chỉ còn 1/3 so với những ngày đầu. Doanh thu bết bát, Nhiên Đông còn chịu sự phê bình của khán giả, cho rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật nửa mùa. Người xem khó đồng cảm với suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật, kịch bản bị đánh giá là mông lung, mờ mịt, không rõ muốn diễn tả điều gì. Bộ phim hiện nhận điểm số 6,2/10, trên trang đánh giá Douban.

Theo Sina, các đánh giá về phim rất phân cực. Với một số khán giả, Nhiên Đông là phim tình cảm chữa lành. Trong hành trình của ba người, họ liên tục xé mở những cảm xúc, dần trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Khi tham gia Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 (2023), bộ phim được đánh giá cao. Đạo diễn Trần Triết Nghệ thậm chí được mệnh danh là "người nối nghiệp Lý An".

Tuy nhiên, khán giả Trung Quốc lại không cảm nhận được tính nghệ thuật của bộ phim và cho rằng tác phẩm không có cốt truyện, tuyến tính, kết thúc rõ ràng. Phim lúc thì nói tới mối quan hệ hiện tại của các nhân vật, lúc lại chạy về bối cảnh xưa. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa các nhân vật cũng rối rắm. Trong đó, Châu Đông Vũ thủ vai hướng dẫn viên du lịch Na Na tính cách nhiệt tình nhưng chôn giấu một đoạn tình cảm thương tâm. Lưu Hạo Nhiên vào vai chàng trai trẻ mang nét u buồn, do tới nhà bạn tham dự hôn lễ ở Diên Cát mà gặp gỡ Na Na và đem lòng yêu cô. Trong khi đó, Khuất Sở Tiêu vào vai Hàn Tiêu, lại có tình cảm khó nói với Na Na và có những phút giây rung động với Hàn Phong.

Từng được kỳ vọng cao, phim mới của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên bất ngờ bị gọi là 'rác phẩm' “Nhiên Đông” là một trong những phim điện ảnh Trung Quốc được khán giả mong chờ khi chính thức ra rạp ở thị trường tỉ dân vào dịp lễ Thất tịch.

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