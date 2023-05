Phản ứng gây chú ý của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên khi 'chạm mặt' trên thảm đỏ LHP Cannes 2023

Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên được cho là đã hẹn hò được gần hai năm sau khi đóng phim Fire on the Plain. Cặp đôi tái hợp vào năm nay để quay bộ phim The Breaking Ice . Mặc dù tin đồn hẹn hò đã xuất hiện trước đó nhưng đây là lần đầu tiên Đông Vũ được chụp ảnh đến thăm nhà Lưu Hạo Nhiên.