Phản ứng gây chú ý của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên khi 'chạm mặt' trên thảm đỏ LHP Cannes 2023

Trước hàng trăm ống kính, họ cố né tránh nhau nhưng cư dân mạng "tinh mắt" đã soi được khoảnh khắc Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên liếc nhìn đối phương đầy trìu mến. Cả hai ngôi sao tiếp tục né nhau trên thảm đỏ, nhưng đạo diễn ở giữa lại có biểu cảm hài hước xen lẫn bất lực. Điều này càng khiến người hâm mộ tin rằng Châu Đông Vũ và tài tử kém 5 tuổi chính là 1 đôi tình nhân.

Mới đây, cặp đôi tin đồn Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên đã đổ bộ thảm đỏ chính của LHP Cannes 2023 trong ngày 20/5. Châu Đông Vũ diện váy đen còn Lưu Hạo Nhiên điển trai và bảnh bao. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý nhất đó chính là biểu cảm của cặp đôi.

Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên được cho là đã hẹn hò được gần hai năm sau khi đóng phim Fire on the Plain. Cặp đôi tái hợp vào năm nay để quay bộ phim The Breaking Ice . Mặc dù tin đồn hẹn hò đã xuất hiện trước đó nhưng đây là lần đầu tiên Đông Vũ được chụp ảnh đến thăm nhà Lưu Hạo Nhiên.

Trong một đoạn clip được lan truyền, người ta thấy tài xế của Đông Vũ đưa cô đến khu dân cư nơi Hạo Nhiên đang sống. Trong vòng một tháng, cô đến thăm nhà anh hai lần. Nam diễn viên cũng có thẻ ra vào tòa nhà để vào nhà của Đông Vũ. Cả hai tỏ ra rất cẩn thận khi hội ngộ để tránh bị chụp ảnh chung. Song, các tay săn ảnh gần đây đã quay được cảnh cặp đôi đang chơi quần vợt, khi Đông vũ lái xe trở về nhà của Hạo Nhiên trong khi anh đạp xe trở lại để gặp cô ở đó.

Khi tin tức hẹn hò của cặp đôi được đăng tải, các từ khóa tìm kiếm và các cuộc thảo luận có liên quan đã đạt 1 tỷ người dùng đọc. Mặc dù nhiều người ủng hộ, nhưng một số cư dân mạng kêu gọi những người khác đừng vội kết luận vì không có bằng chứng cụ thể về mối quan hệ của họ.

Bất chấp khoảng cách 6 tuổi, cả Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên đều có những thành tích đáng nể. Hạo Nhiên được nhận vào Học viện Hí kịch Trung ương năm 17 tuổi với điểm số cao nhất trong số tất cả các ứng viên năm đó. Ở tuổi 21, anh đã lập kỷ lục là người trẻ nhất được đề cử cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa. Sau bảy năm hoạt động trong ngành, Hạo Nhiên hiện là nam nghệ sĩ trẻ nhất với tài sản 10 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc. Sau khi nhượng quyền phim Detective Chinatown thu về 18 tỷ nhân dân tệ tại phòng vé, Hạo Nhiên trở thành người thứ tư trong danh sách 100 nghệ sĩ được xếp hạng theo sức mạnh phòng vé.