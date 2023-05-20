Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ lần đầu tái ngộ sau tin đồn hẹn hò

Lưu Hạo Nhiên - Châu Đông Vũ tái ngộ tại LHP Cannes 2023.

Mới đây, Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ công khai xuất hiện chung tại Liên hoan phim Cannes 2023. Đây là lần đầu tiên cặp đôi Hoa ngữ chính thức xuất hiện trước công chúng kể từ dính tin đồn hẹn hò vào năm ngoái. Ánh mắt của Lưu Hạo Nhiên tập trung hoàn toàn về phía Châu Đông Vũ Tại LHP Cannes ngày thứ 4, người hâm mộ đã đặc biệt phát hiện ra những khoảnh khắc vô cùng khả nghi giữa Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ. Cụ thể, dù cặp đôi này này không hề tương tác với nhau nhưng rất nhiều lần "liếc mắt đưa tình" đầy ngọt ngào.

Ngay sau đó, Lưu Hạo Nhiên đã bị quản lý kéo đi, tách khỏi bạn gái tin đồn Lưu Hạo Nhiên luôn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Châu Đông Vũ và còn mỉm cười trông vô cùng đáng yêu. Ngay cả khi đi ngang qua bạn gái tin đồn, anh chàng cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trong khi đó Châu Đông Vũ luôn hướng ánh mắt về phía nam diễn viên Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta dù anh chàng đã bước qua một quãng. Khoảnh khắc Lưu Hạo Nhiên đi ngang qua "Ảnh hậu", thấy rõ vẻ ngại ngùng của anh chàng. Lưu Hạo Nhiên sinh năm 1997, trong khi Châu Đông Vũ hơn anh 5 tuổi. Cả hai từng tham gia 2 dự án điện ảnh là Tôi Và Tổ Quốc Tôi và Đại Nghiệp Kiến Quân nhưng chỉ là vai cameo. Sắp tới, cả hai có 1 phim nữa là Moses Trên Bình Nguyên, trong đó Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ cùng nhau đóng chính.

Anh nở nụ cười rạng rỡ sau màn chạm mặt người tình tin đồn. Tháng 9/2022,Sina đưa tin Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên phát triển mối quan hệ tình cảm trên mức đồng nghiệp sau khi hợp tác trong bộ phim điện ảnh Lửa trên bình nguyên. Ảnh hậu cũng ngoái lại nhìn "bạn trai tin đồn" kém 5 tuổi dù anh đã đi xa. Truyền thông chụp được hình ảnh hai nghệ sĩ trẻ đi chơi tennis cùng nhau. Châu Đông Vũ nhiều lần tới nhà Lưu Hạo Nhiên qua đêm. Thực tế, ảnh hậu và đàn em từng đăng một số hình ảnh ở cùng một địa điểm, nhiều lần bị bắt gặp dùng đồ đôi, làm dấy lên tin đồn hẹn hò từ lâu. Trước đó, cặp đôi bị tung bằng chứng hẹn hò khó chối cãi. Theo Sina, phản ứng của người hâm mộ hai diễn viên khá tích cực, ôn hòa, không xuất hiện những lời chỉ trích như các ngôi sao khác. Tuy nhiên, cả 2 chưa một lần lên tiếng về tin đồn.

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