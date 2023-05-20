Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ lần đầu tái ngộ sau tin đồn hẹn hò

Sao quốc tế 20/05/2023 14:37

Lưu Hạo Nhiên - Châu Đông Vũ tái ngộ tại LHP Cannes 2023.

Mới đây, Lưu Hạo NhiênChâu Đông Vũ công khai xuất hiện chung tại Liên hoan phim Cannes 2023. Đây là lần đầu tiên cặp đôi Hoa ngữ chính thức xuất hiện trước công chúng kể từ dính tin đồn hẹn hò vào năm ngoái. 

Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ lần đầu tái ngộ sau tin đồn hẹn hò - Ảnh 1
Ánh mắt của Lưu Hạo Nhiên tập trung hoàn toàn về phía Châu Đông Vũ

 Tại LHP Cannes ngày thứ 4, người hâm mộ đã đặc biệt phát hiện ra những khoảnh khắc vô cùng khả nghi giữa Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ. Cụ thể, dù cặp đôi này này không hề tương tác với nhau nhưng rất nhiều lần "liếc mắt đưa tình" đầy ngọt ngào. 

Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ lần đầu tái ngộ sau tin đồn hẹn hò - Ảnh 2
Ngay sau đó, Lưu Hạo Nhiên đã bị quản lý kéo đi, tách khỏi bạn gái tin đồn

Lưu Hạo Nhiên luôn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Châu Đông Vũ và còn mỉm cười trông vô cùng đáng yêu. Ngay cả khi đi ngang qua bạn gái tin đồn, anh chàng cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trong khi đó Châu Đông Vũ luôn hướng ánh mắt về phía nam diễn viên Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta dù anh chàng đã bước qua một quãng.

Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ lần đầu tái ngộ sau tin đồn hẹn hò - Ảnh 3
Khoảnh khắc Lưu Hạo Nhiên đi ngang qua "Ảnh hậu", thấy rõ vẻ ngại ngùng của anh chàng.

 Lưu Hạo Nhiên sinh năm 1997, trong khi Châu Đông Vũ hơn anh 5 tuổi. Cả hai từng tham gia 2 dự án điện ảnh là Tôi Và Tổ Quốc Tôi và Đại Nghiệp Kiến Quân nhưng chỉ là vai cameo. Sắp tới, cả hai có 1 phim nữa là Moses Trên Bình Nguyên, trong đó Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ cùng nhau đóng chính.

Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ lần đầu tái ngộ sau tin đồn hẹn hò - Ảnh 4
Anh nở nụ cười rạng rỡ sau màn chạm mặt người tình tin đồn.

 Tháng 9/2022,Sina đưa tin Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên phát triển mối quan hệ tình cảm trên mức đồng nghiệp sau khi hợp tác trong bộ phim điện ảnh Lửa trên bình nguyên.

Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ lần đầu tái ngộ sau tin đồn hẹn hò - Ảnh 5

Ảnh hậu cũng ngoái lại nhìn "bạn trai tin đồn" kém 5 tuổi dù anh đã đi xa.

 Truyền thông chụp được hình ảnh hai nghệ sĩ trẻ đi chơi tennis cùng nhau. Châu Đông Vũ nhiều lần tới nhà Lưu Hạo Nhiên qua đêm. Thực tế, ảnh hậu và đàn em từng đăng một số hình ảnh ở cùng một địa điểm, nhiều lần bị bắt gặp dùng đồ đôi, làm dấy lên tin đồn hẹn hò từ lâu.

Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ lần đầu tái ngộ sau tin đồn hẹn hò - Ảnh 6
Trước đó, cặp đôi bị tung bằng chứng hẹn hò khó chối cãi. 
Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ lần đầu tái ngộ sau tin đồn hẹn hò - Ảnh 7
Theo Sina, phản ứng của người hâm mộ hai diễn viên khá tích cực, ôn hòa, không xuất hiện những lời chỉ trích như các ngôi sao khác.
Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ lần đầu tái ngộ sau tin đồn hẹn hò - Ảnh 8
Tuy nhiên, cả 2 chưa một lần lên tiếng về tin đồn. 
Lý do sự nghiệp của Châu Đông Vũ 'vượt xa' các hoa đán Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba

Lý do sự nghiệp của Châu Đông Vũ 'vượt xa' các hoa đán Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba

Châu Đông Vũ là nữ diễn viên sở hữu tài năng diễn xuất hiếm của của làng giải trí Hoa ngữ

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Hạo Nhiên Châu Đông Vũ LHP Cannes Hoa ngu

TIN LIÊN QUAN

Lý do sự nghiệp của Châu Đông Vũ 'vượt xa' các hoa đán Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba

Lý do sự nghiệp của Châu Đông Vũ 'vượt xa' các hoa đán Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba

Lý do Tỉnh Bách Nhiên diễn cùng Châu Đông Vũ ăn ý hơn Đàm Tùng Vận

Lý do Tỉnh Bách Nhiên diễn cùng Châu Đông Vũ ăn ý hơn Đàm Tùng Vận

Bắt chộp khoảnh khắc Châu Đông Vũ chung khung hình với 'Cô gái Đan Mạch' Eddie Redmayne trong một sự kiện của nhãn hàng nổi tiếng

Bắt chộp khoảnh khắc Châu Đông Vũ chung khung hình với 'Cô gái Đan Mạch' Eddie Redmayne trong một sự kiện của nhãn hàng nổi tiếng

Chia tay Lưu Diệc Phi trong Đi Đến Nơi Có Gió, Lý Hiện chuẩn bị 'nên duyên' Châu Đông Vũ ở một vùng nông thôn khác, netizen lo lắng sốt vó một điều?

Chia tay Lưu Diệc Phi trong Đi Đến Nơi Có Gió, Lý Hiện chuẩn bị 'nên duyên' Châu Đông Vũ ở một vùng nông thôn khác, netizen lo lắng sốt vó một điều?

Xôn xao tin Châu Đông Vũ và Lưu Hạo nhiên đã đăng ký kết hôn

Xôn xao tin Châu Đông Vũ và Lưu Hạo nhiên đã đăng ký kết hôn

Trường Không Chi Vương của Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ tung poster mới và xác nhận lịch ra rạp

Trường Không Chi Vương của Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ tung poster mới và xác nhận lịch ra rạp

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 38 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu