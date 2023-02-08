Xôn xao tin Châu Đông Vũ và Lưu Hạo nhiên đã đăng ký kết hôn

Sao quốc tế 08/02/2023 17:30

Cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin Châu Đông Vũ và Lưu Hạo nhiên đã đăng ký kết hôn sau khi "nổ ra" tin hẹn hò.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán trước thông tin Châu Đông Vũ và Lưu Hạo nhiên đã đăng ký kết hôn. Phản ứng của người hâm mộ hai diễn viên sau khi "nổ ra" tin hẹn hò khá tích cực, ôn hòa, không xuất hiện những lời chỉ trích như các ngôi sao khác. Bởi Lưu Hạo Nhiên tuy là diễn viên trẻ sinh năm 1997 nhưng anh đã có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí.

Xôn xao tin Châu Đông Vũ và Lưu Hạo nhiên đã đăng ký kết hôn - Ảnh 1Xôn xao tin Châu Đông Vũ và Lưu Hạo nhiên đã đăng ký kết hôn - Ảnh 2

Cả hai được cho là đã hẹn hò được gần hai năm sau khi đóng phim Fire on the Plain. Cặp đôi tái hợp vào năm nay để quay bộ phim The Breaking Ice. Mặc dù tin đồn hẹn hò đã xuất hiện trước đó nhưng đây là lần đầu tiên Đông Vũ được chụp ảnh đến thăm nhà Lưu Hạo Nhiên. 

Trong một đoạn clip được lan truyền, người ta thấy tài xế của Đông Vũ đưa cô đến khu dân cư nơi Hạo Nhiên đang sống. Trong vòng một tháng, cô đến thăm nhà anh hai lần. Nam diễn viên cũng có thẻ ra vào tòa nhà để vào nhà của Đông Vũ. 

Cả hai tỏ ra rất cẩn thận khi hội ngộ để tránh bị chụp ảnh chung. Tuy nhiên, các tay săn ảnh gần đây đã quay được cảnh cặp đôi đang chơi quần vợt, khi Đông vũ lái xe trở về nhà của Hạo Nhiên trong khi anh đạp xe trở lại để gặp cô ở đó. 

Xôn xao tin Châu Đông Vũ và Lưu Hạo nhiên đã đăng ký kết hôn - Ảnh 3

Khi tin tức hẹn hò của cặp đôi được đăng tải, các từ khóa tìm kiếm và các cuộc thảo luận có liên quan đã đạt 1 tỷ người dùng đọc. Mặc dù nhiều người ủng hộ, nhưng một số cư dân mạng kêu gọi những người khác đừng vội kết luận vì không có bằng chứng cụ thể về mối quan hệ của họ. 

Bất chấp khoảng cách 6 tuổi, cả Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên đều có những thành tích đáng nể. Hạo Nhiên được nhận vào Học viện Hí kịch Trung ương năm 17 tuổi với điểm số cao nhất trong số tất cả các ứng viên năm đó. Ở tuổi 21, anh đã lập kỷ lục là người trẻ nhất được đề cử cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa.

Sau bảy năm hoạt động trong ngành, Hạo Nhiên hiện là nam nghệ sĩ trẻ nhất với tài sản 10 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc. Sau khi nhượng quyền phim Detective Chinatown thu về 18 tỷ nhân dân tệ tại phòng vé, Hạo Nhiên trở thành người thứ tư trong danh sách 100 nghệ sĩ được xếp hạng theo sức mạnh phòng vé.

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