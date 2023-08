Xôn xao tin Châu Đông Vũ và Lưu Hạo nhiên đã đăng ký kết hôn

Cả hai được cho là đã hẹn hò được gần hai năm sau khi đóng phim Fire on the Plain. Cặp đôi tái hợp vào năm nay để quay bộ phim The Breaking Ice. Mặc dù tin đồn hẹn hò đã xuất hiện trước đó nhưng đây là lần đầu tiên Đông Vũ được chụp ảnh đến thăm nhà Lưu Hạo Nhiên.

Trong một đoạn clip được lan truyền, người ta thấy tài xế của Đông Vũ đưa cô đến khu dân cư nơi Hạo Nhiên đang sống. Trong vòng một tháng, cô đến thăm nhà anh hai lần. Nam diễn viên cũng có thẻ ra vào tòa nhà để vào nhà của Đông Vũ.