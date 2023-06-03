Vẻ đẹp trong trẻo của Châu Đông Vũ thời chưa nổi tiếng khi góp mặt trong MV của nhóm nhạc SHE

Khi nhắc đến các nữ diễn viên nổi tiếng tại làng giải trí Hoa ngữ thì không thể không nói đến ‘Tứ Đại Hoa Đán’ (gồm Từ Tịnh Lôi, Chương Tử Di, Triệu Vy và Châu Tấn). Thế nhưng hiện nay, nhắc tới những nữ diễn viên hàng đầu Cbiz thì không thể bỏ qua cái tên Châu Đông Vũ . Bởi lẽ, mặc dù không được liệt tên vào danh sách ‘Tứ Đại Hoa Đán’, cũng không sở hữu nhan sắc nổi bật mỹ miều như đàn chị, thế nhưng khả năng diễn xuất của cô nàng Châu Đông Vũ lại không hề thua kém bất kỳ ai.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ đào lại hình ảnh thời kỳ chưa nổi tiếng của Châu Đông Vũ. Theo đó, cô nàng từng góp mặt trong MV của SHE (một nhóm nhạc nữ nổi tiếng Đài Loan). Dân tình không khỏi bất ngờ trước nhan sắc trong trẻo và thanh thuần của Châu Đông Vũ vào thời kỳ trước.

Nhiều khán giả còn nhận xét nhan sắc Châu Đông Vũ mặc dù không nổi bật như các mỹ nhân đình đám hiện nay nhưng lại sở hữu nét đẹp rất riêng biệt, không đại trà. Thậm chí họ khẳng định cô nàng chỉ hợp với kiểu trang điểm hơi hướng ‘mặt mộc’ sẽ đẹp hơn khi trang điểm đậm.

Châu Đông Vũ vốn sở hữu ngoại hình vừa phải với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh thoát và đôi mắt đượm buồn. Thậm chí, cô đã nhiều lần bị cộng đồng mạng chỉ trích bởi vẻ ngoài "xấu xí" không hợp với con đường nghệ thuật của mình.

Thế nhưng cô không hề né tránh điều đó mà thẳng thắn thừa nhận rằng không phải nhan sắc, khả năng diễn xuất mới là thế mạnh của mình: "Tôi chính là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. Mặc dù nhiều lần tôi cũng tự hỏi tại sao mình không thể xinh đẹp hơn, nhưng sau này tôi hiểu được rằng, trong cuộc sống không có một ai là hoàn hảo cả. Mọi người có thể chê tôi xấu nhưng tôi là một diễn viên và không ai có quyền nói tôi diễn dở".

Sau khi lọt vào mắt xanh đạo diễn Trương Nghệ Mưu và thành công với bộ phim Chuyện Tình Cây Táo Gai, sự nghiệp của Châu Đông Vũ cũng lên như diều gặp gió khi được mời góp mặt trong hàng loạt bộ phim đình đám khác nhau.

Nhờ sự nỗ lực và cố gắng của mình, Châu Đông Vũ đã xuất sắc được vinh danh với hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ như: giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc" tại Hoa Biểu lần thứ 14, ảnh hậu Kim Mã năm 2017, ảnh hậu trong LHP Quốc tế Macau năm 2019, được đề cử cho giải Kim Tượng Hồng Kông,...

Năm 2020, Châu Đông Vũ trở thành người thứ ba đạt danh hiệu ‘Tam Kim Ảnh hậu’ trong lịch sử ngành phim ảnh Trung Quốc, sau Châu Tấn, Chương Tử Di và cũng là người trẻ nhất. Cô nàng được đánh giá là nữ diễn viên 9X thành công nhất showbiz Trung Quốc hiện nay.