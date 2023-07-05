Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Nhiên Đông (tên tiếng anh: The Ice Breaking) do Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên đóng chính sẽ chính thức ra rạp vào ngày 22/8 tới đây. Được biết, ngày này cũng trùng hợp là ngày Thất tịch ở xứ Trung.

Được biết, bộ phim từng lọt vào hạng mục Un Certain Regard tại LHP Cannes. Sau buổi ra mắt, cảnh phim nóng bỏng của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Ba cảnh nóng của hai diễn viên này hoàn toàn là vì yêu cầu của vai diễn. Trong đó Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên có một cảnh rơi nước mắt khi cảm xúc bùng nổ, khiến người ta cảm nhận được niềm vui của sự ấm áp và hàn gắn lẫn nhau, sau đó lại là cảm giác cô đơn lẻ loi sau lần gặp gỡ ngắn ngủi, cuối cùng vẫn hướng đến những trở ngại tâm lý của giới trẻ.

Đáng chú ý, vào năm 2022, cặp đôi chính Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên vướng tin đồn ‘phim giả tình thật’. Cặp đôi chị em bị phát hiện cùng nhau chơi tennis và trở về nhà Lưu Hạo Nhiên. Cặp đôi từng nhiều lần bị bắt gặp dùng đồ đôi, check-in cùng địa điểm. Tuy nhiên công ty quản lý của 2 ngôi sao đều không lên tiếng.

Không những thế, hồi đầu năm nay, mạng xã hội được một phen xôn xao khi có thông tin Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên đã đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Thậm chí 2 ngôi sao còn được cho là từng cùng nhau đi xem nhà, chứng tỏ họ đã chuẩn bị xây dựng tổ ấm cùng nhau. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, cả Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên đều chưa lên tiếng về tin đồn này.