Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm

Đời sống 20/06/2026 10:34

Hôm nay, ngày 20/6/2026 giá vàng trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn xu hướng giảm.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 20/6, giá vàng trong nước đồng loạt bật tăng trở lại. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 144,2 triệu đồng/lượng, bán ra 147,2 triệu đồng, tăng 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC tiếp tục neo ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng thêm 500.000 đồng, đưa chiều mua vào lên 144,1 triệu đồng và bán ra 147,1 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Phú Quý giữ nguyên chiều mua vàng nhẫn 143 triệu đồng, bán ra 146,5 triệu đồng như cuối ngày hôm qua; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào ở mức 143,6 triệu đồng và bán ra 146,6 triệu đồng... Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng giữ ở mức 3 triệu đồng bằng vàng miếng.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng khi thế giới giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, đầu ngày 20/6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.156 USD/ounce, giảm 67 USD so với mức cao nhất của phiên đêm qua (4.213 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay sụt giảm khi giá dầu thô giảm sâu và đồng USD duy trì đà tăng mạnh, khiến kim loại quý này mất đi sức hút cả về mặt trú ẩn lẫn phòng ngừa lạm phát. Dòng vốn nhạy cảm với lãi suất tiếp tục rời bỏ vàng sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất mục tiêu ở mức 3,5% - 3,75% nhưng phát đi tín hiệu cứng rắn rõ rệt hơn. Thị trường nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng: thay vì bàn về khả năng cắt giảm lãi suất, giới đầu tư giờ đây lo ngại nguy cơ Fed phải tăng lãi suất trở lại vào năm 2026.

Sự thay đổi này có thể làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng – tài sản không sinh lời. Dù giá dầu thô đã giảm mạnh từ mức cao kỷ lục thời chiến, lập luận về chi phí cơ hội vẫn chiếm ưu thế, khiến giá vàng chao đảo.

Giới phân tích nhận định, sự kết hợp giữa đồng USD mạnh lên, giá dầu hạ nhiệt đang tạo áp lực giảm mạnh lên giá vàng. Dù rủi ro địa chính trị chưa được giải quyết triệt để, nhưng thiếu vắng các yếu tố tích cực, khiến giá vàng khó lấy lại đà tăng trong ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay, ngày 19/6/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt 3,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/6/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt 3,5 triệu đồng

Hôm nay, ngày 19/6/2026, giá vàng trong nước lao dốc theo giá thế giới, vàng miếng SJC lùi sâu khỏi mốc 150 triệu đồng/lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài trải chiếu lộc sau ngày 20/6/2026, 3 con giáp 'cày hết mức, chơi hết mình', ngồi im may mắn cũng đến, tiền bạc khởi sắc

Thần Tài trải chiếu lộc sau ngày 20/6/2026, 3 con giáp 'cày hết mức, chơi hết mình', ngồi im may mắn cũng đến, tiền bạc khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Tử vi tuần mới 22 đến 28/6/2026, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, vĩnh biệt vận xui, may mắn hơn người, tiền bạc phủ phê không ngừng

Tử vi tuần mới 22 đến 28/6/2026, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, vĩnh biệt vận xui, may mắn hơn người, tiền bạc phủ phê không ngừng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Sau Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', Thần Tài độ mạng giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày

Sau Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', Thần Tài độ mạng giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 20/6/2026, 3 con giáp chính thức hết nghèo, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', ngồi không cũng hưởng phú quý

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 20/6/2026, 3 con giáp chính thức hết nghèo, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', ngồi không cũng hưởng phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 21/6/2026, 3 con giáp nam phát tài, nữ thịnh vượng, sự nghiệp nở rộ, an nhàn sung sướng, mọi điều hanh thông

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 21/6/2026, 3 con giáp nam phát tài, nữ thịnh vượng, sự nghiệp nở rộ, an nhàn sung sướng, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp ôm trọn 300 tỷ vào đúng ngày 20/6/2026, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, ôm khối tài sản khủng, cuộc sống thảnh thơi đến cuối đời

3 con giáp ôm trọn 300 tỷ vào đúng ngày 20/6/2026, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, ôm khối tài sản khủng, cuộc sống thảnh thơi đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/6/2026, 3 con giáp phúc khí vô biên, giàu sang nức tiếng, hóa Rồng hóa Phượng, nhiều lộc nhiều tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/6/2026, 3 con giáp phúc khí vô biên, giàu sang nức tiếng, hóa Rồng hóa Phượng, nhiều lộc nhiều tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 21/6/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 21/6/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Lưu Diệc Phi khiến fan xúc động khi có cử chỉ đặc biệt sau 20 năm ủng hộ

Lưu Diệc Phi khiến fan xúc động khi có cử chỉ đặc biệt sau 20 năm ủng hộ

Sao quốc tế 4 giờ 10 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 21/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi Chủ Nhật 21/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 20/6/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 20/6/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (20/6-21/6), 3 con giáp tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (20/6-21/6), 3 con giáp tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Thần Tài ban lộc vàng đúng ngày mai (20/6/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', công danh nở rộ, hứng mưa lộc trời, vươn tới giàu sang

Thần Tài ban lộc vàng đúng ngày mai (20/6/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', công danh nở rộ, hứng mưa lộc trời, vươn tới giàu sang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cấp cứu sản phụ nguy kịch sau khi sinh con trên xe khách

Cấp cứu sản phụ nguy kịch sau khi sinh con trên xe khách

Nữ giám đốc ở Hà Nội bị khởi tố vì buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' ra thị trường

Nữ giám đốc ở Hà Nội bị khởi tố vì buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' ra thị trường

Vào rừng hái cây thuốc, người phụ nữ bị rắn độc cắn tử vong

Vào rừng hái cây thuốc, người phụ nữ bị rắn độc cắn tử vong

Công an TP.HCM triệt phá hàng loạt đường dây bán kỳ nghỉ lừa đảo hơn 612 tỷ đồng, khởi tố gần 200 người

Công an TP.HCM triệt phá hàng loạt đường dây bán kỳ nghỉ lừa đảo hơn 612 tỷ đồng, khởi tố gần 200 người

Giá vàng hôm nay, ngày 19/6/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt 3,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/6/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt 3,5 triệu đồng

Những hành trình yêu thương chưa bao giờ dừng lại

Những hành trình yêu thương chưa bao giờ dừng lại