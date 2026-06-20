Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm

Đời sống 20/06/2026 10:34

Hôm nay, ngày 20/6/2026 giá vàng trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn xu hướng giảm.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 20/6, giá vàng trong nước đồng loạt bật tăng trở lại. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 144,2 triệu đồng/lượng, bán ra 147,2 triệu đồng, tăng 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC tiếp tục neo ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng thêm 500.000 đồng, đưa chiều mua vào lên 144,1 triệu đồng và bán ra 147,1 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Phú Quý giữ nguyên chiều mua vàng nhẫn 143 triệu đồng, bán ra 146,5 triệu đồng như cuối ngày hôm qua; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào ở mức 143,6 triệu đồng và bán ra 146,6 triệu đồng... Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng giữ ở mức 3 triệu đồng bằng vàng miếng.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng khi thế giới giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, đầu ngày 20/6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.156 USD/ounce, giảm 67 USD so với mức cao nhất của phiên đêm qua (4.213 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay sụt giảm khi giá dầu thô giảm sâu và đồng USD duy trì đà tăng mạnh, khiến kim loại quý này mất đi sức hút cả về mặt trú ẩn lẫn phòng ngừa lạm phát. Dòng vốn nhạy cảm với lãi suất tiếp tục rời bỏ vàng sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất mục tiêu ở mức 3,5% - 3,75% nhưng phát đi tín hiệu cứng rắn rõ rệt hơn. Thị trường nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng: thay vì bàn về khả năng cắt giảm lãi suất, giới đầu tư giờ đây lo ngại nguy cơ Fed phải tăng lãi suất trở lại vào năm 2026.

Sự thay đổi này có thể làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng – tài sản không sinh lời. Dù giá dầu thô đã giảm mạnh từ mức cao kỷ lục thời chiến, lập luận về chi phí cơ hội vẫn chiếm ưu thế, khiến giá vàng chao đảo.

Giới phân tích nhận định, sự kết hợp giữa đồng USD mạnh lên, giá dầu hạ nhiệt đang tạo áp lực giảm mạnh lên giá vàng. Dù rủi ro địa chính trị chưa được giải quyết triệt để, nhưng thiếu vắng các yếu tố tích cực, khiến giá vàng khó lấy lại đà tăng trong ngắn hạn.

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