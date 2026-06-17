Giá vàng hôm nay, ngày 17/6/2026: Tiếp tục đi lên, vàng SJC bán ra 152 triệu đồng/lương

Đời sống 17/06/2026 09:16

Hôm nay, ngày 17/6/2026, giá vàng thế giới chưa dừng đà tăng khi giá dầu thô và sức mạnh của đồng USD sụt giảm.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 149,8 triệu đồng, bán ra 151,8 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng 100.000 đồng mỗi lượng, mua vào 150 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng. ACB không thay đổi giá vàng khi mua vào 149 triệu đồng, bán ra 152 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng nhẹ 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 149,7 triệu đồng, bán ra 151,7 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 148,8 triệu đồng, bán ra 151,8 triệu đồng… Đây là ngày thứ 3 liên tiếp trong tuần này, vàng tăng giá gần 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/6/2026: Tiếp tục đi lên, vàng SJC bán ra 152 triệu đồng/lương - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 17/6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới dao động quanh mức 4.336 USD/ounce, tăng 31 USD so với mức giá thấp nhất của phiên đêm qua (4.305 USD/ounce).

Đà tăng của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi sự suy yếu đồng bộ của các yếu tố rủi ro truyền thống. Giá dầu giảm xuống dưới ngưỡng 80 USD/thùng lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3, sau khi xuất hiện thông tin các tàu chở dầu của Iran nối lại hoạt động vận chuyển.

Theo các nguồn tin, Mỹ và Iran cơ bản đã đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt phong tỏa, mở lại eo biển Hormuz và khởi động giai đoạn đàm phán hạt nhân kéo dài 60 ngày.

Các nhà phân tích dự báo quá trình phục hồi thị trường dầu mỏ có thể mất từ vài tuần đến vài tháng.

Trong bối cảnh đó, giá dầu giảm đã kéo lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đi xuống, làm suy yếu đồng USD và hỗ trợ giá vàng thế giới, dù nhu cầu trú ẩn an toàn giảm bớt do rủi ro địa chính trị hạ nhiệt.

Thị trường đang hướng sự chú ý vào cuộc họp quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra hôm nay (17/6).

Đây là cuộc họp đầu tiên dưới sự lãnh đạo của tân Chủ tịch Fed – ông Kevin Warsh. Các nhà giao dịch dự báo Fed sẽ giữ nguyên mức lãi suất mục tiêu trong khoảng 3,5% - 3,75% sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng.

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