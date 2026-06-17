Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt lại có nhiều công dụng

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là 'thần dược' bổ não, ngừa ung thư

Dinh dưỡng 17/06/2026 05:00

Cà tím không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn mà còn là một 'siêu thực phẩm' vô cùng bổ dưỡng, có thể ngăn ngừa nhiều loại bệnh

Cà tím là một loại thực phẩm phổ biến và được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Cà tím không chỉ nổi tiếng với sự thông dụng và dễ dùng trong nấu ăn mà còn có tác dụng chữa lành nhiều bệnh mà nhiều người vẫn chưa biết.

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là 'thần dược' bổ não, ngừa ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cà tím thuộc họ bạch anh và có tên khoa học là Solanum melongena. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cà tím chứa khoảng 92% nước, 5,5% glucid, 1,3% protid và 0,2% lipid trong mỗi 100 gram. Ngoài ra, cà tím cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng như kali, phốt pho, magie, canxi, sắt, carbohydrate, chất xơ, folate, vitamin A, vitamin C và vitamin K.Cà tím có hàm lượng dinh dưỡng cao và calo thấp, là một loại thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe. Nó giúp cải thiện sự lưu thông máu, chống oxi hóa và giảm cân.

Công dụng của cà tím đối với sức khỏe 

Chống oxy hoá, ngăn ngừa ung thư: Hợp chất solasodine rhamnosyl glycosid (SRGs) có trong cà tím có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn ngừa tái phát bệnh. Cà tím cũng chứa nhiều chất chống oxy hoá, giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do và ngăn ngừa các bệnh mãn tính như tim mạch và ung thư.

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là 'thần dược' bổ não, ngừa ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Cà tím chứa kali và các vitamin nhóm B, giúp ổn định nhịp tim và phòng ngừa các bệnh về tim mạch như suy tim, rối loạn nhịp tim và rung tâm thất.

Hỗ trợ tiêu hoá, lợi tiểu: Cà tím giàu chất xơ và nước, giúp cải thiện tiêu hoá, hỗ trợ đường ruột hoạt động trơn tru và loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Nếu bạn mắc táo bón, có thể sử dụng cà tím để cải thiện tình trạng này.

Kiểm soát lượng đường: Cà tím chứa polyphenol, một chất có khả năng kiểm soát lượng insulin và hỗ trợ xử lý đường trong cơ thể. Điều này rất hữu ích cho những người mắc bệnh đái tháo đường.

Ăn cà tím như thế nào mới tốt?

Cà tím là nguồn thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý khi thường xuyên ăn cà tím:

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là 'thần dược' bổ não, ngừa ung thư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: Độc tố của cà tím xanh khá cao, không thể hòa tan trong nước, tốt nhất bạn nên ngâm cà tím vào nước muối có pha thêm vài giọt giấm để giảm bớt đáng kể. Bóp nhẹ cà tím để loại bỏ chất độc và hạt dễ dàng hơn.

Ăn cả vỏ: Nhiều người cho rằng vỏ cà tím không tốt cho tiêu hóa, nhưng ngược lại, chúng rất giàu vitamin B, hỗ trợ quá trình hấp thụ vitamin C trong cơ thể.

Kết hợp với các thực phẩm khác: Nên chế biến cà tím với các thực phẩm khác để giảm lượng cà tím tiêu thụ và tăng chất dinh dưỡng.

Không ăn quá nhiều: Một người lớn không nên dùng quá 250 g cà tím trong một khẩu phần ăn. Không sử dụng liên tục trong vài ngày.

Hạn chế đồ chiên: Trong đồ chiên, rán, chất xơ sẽ hấp thụ nhiều chất béo, đồng thời làm mất đi 50% chất dinh dưỡng trong cà tím.

Không dùng chung với tôm càng: Tôm càng và cà tím đều dễ tan, dễ gây khó tiêu.

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là 'thần dược' bổ não, ngừa ung thư - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn cà tím: Cà tím chỉ ngon nếu quả còn non, tươi, không quá già hoặc héo. Vì cây càng già thì độc tính của chúng càng lớn.

Không nấu ở nhiệt độ quá cao: Khi bạn nấu ở nhiệt độ quá cao sẽ làm mất đi hàm lượng dinh dưỡng trong cà chua và tăng lượng độc tố.

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Cà tím là thực phẩm được ưa chuộng vì nhiều đặc tính tốt cho sức khỏe, trong cà tím chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp cải thiện lưu thông máu và chứa hàm lượng calo thấp, nhiều nước nên tốt cho việc giảm cân.

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