Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/6/2026), 3 con giáp sau cầu được ước thấy, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 17/06/2026 04:15

3 con giáp sau cầu được ước thấy, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ được Thần Tài độ vận nên công việc cực kỳ khởi sắc và phát triển thuận lợi. Bạn có thể đặt niềm tin vào công việc mới, thi cử, chuyển công tác. Thậm chí, bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao về thành tích cũng như công sức mà mình bỏ ra. Bạn còn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp cho mình.

Đường tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ khởi sắc trong thời gian tới. Những người độc thân sẽ có cơ hội gặp ai đó khiến trái tim bạn "rung rinh" hay "đạp loạn nhịp". Do đó, bạn hãy sẵn sàng cho một hành trình mới nhiều niềm vui và suy nghĩ tích cực hơn về tương lai.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/6/2026), 3 con giáp sau cầu được ước thấy, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tình hình tài chính của người tuổi Thìn sẽ khởi sắc nhờ cát tinh Chính Tài chiếu rọi, thu nhập gia tăng dồi dào. Bạn có nhiều ý tưởng kiếm tiền khá độc đáo, chỉ sợ không có sức mà đảm đương hết thôi. Bạn cũng có thể tìm kiếm những đối tác làm ăn để san sẻ kế hoạch của mình.

Bên cạnh đó, chuyện yêu đương của con giáp này cũng khá thuận lợi và đặc biệt với người độc thân thì đây là thời điểm bạn có thể tích cực xúc tiến mối quan hệ mới nhen nhóm của mình rồi đấy. Do đó, bạn hãy cứ tự tin thể hiện chính mình, đừng cố gượng ép bản thân trở thành phiên bản khác hoàn toàn với bạn.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/6/2026), 3 con giáp sau cầu được ước thấy, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có khoảng thời gian khá an yên khi dẹp tan những suy nghĩ tiêu cực trước đó trong đầu bản mệnh. Nhờ đó mà bạn luôn dùng thái độ hòa ái, thân thiện với tất cả mọi người, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai nếu cần. Trạng thái tích cực này của bạn đang truyền cảm hứng cho cả những người xung quanh.

Điểm sáng khoảng thời gian đến từ chuyện tình cảm cá nhân thăng hoa. Các cặp đôi khá ăn ý, hòa hợp với nhau vì biết cách nhường nhịn và cùng chung mục tiêu. Khi đã đủ hiểu về nhau, hai bạn nên tính tới chuyện tương lai, đưa nhau về ra mắt hoặc chuẩn bị đám cưới.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/6/2026), 3 con giáp sau cầu được ước thấy, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ ở Hà Nội 'bùng tiền' mua 30 cái bánh chưng, làm chủ quán nhập viện cấp cứu

Người phụ nữ ở Hà Nội 'bùng tiền' mua 30 cái bánh chưng, làm chủ quán nhập viện cấp cứu

Đời sống 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/6/2026, 3 con giáp giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, tiền tài thăng hoa, đổi đời giàu có

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/6/2026, 3 con giáp giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, tiền tài thăng hoa, đổi đời giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến

Đúng hôm nay, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là "thần dược" bổ não, ngừa ung thư

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là "thần dược" bổ não, ngừa ung thư

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/6/2026), 3 con giáp sau cầu được ước thấy, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/6/2026), 3 con giáp sau cầu được ước thấy, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/6/2026), 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Cuối ngày hôm nay (17/6/2026), 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Lấy chồng để trừ 600 triệu tiền nợ, đêm tân hôn cô dâu ngớ người trước chiêu "hạ màn" đầy bất ngờ của chú rể

Lấy chồng để trừ 600 triệu tiền nợ, đêm tân hôn cô dâu ngớ người trước chiêu "hạ màn" đầy bất ngờ của chú rể

Tâm sự gia đình 7 giờ 44 phút trước
Lấy vợ hơn 2 tuổi, bước vào phòng tân hôn thì hoảng hồn chết sững trước "hành động lạ" của cô ấy

Lấy vợ hơn 2 tuổi, bước vào phòng tân hôn thì hoảng hồn chết sững trước "hành động lạ" của cô ấy

Tâm sự 8 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, lộc tứ phương đổ về, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến

Sau ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, lộc tứ phương đổ về, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Tử vi thứ Tư 17/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Tư 17/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/6/2026: Bật tăng mạnh mẽ, chênh lệch 13 triệu đồng/lượng so với thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 16/6/2026: Bật tăng mạnh mẽ, chênh lệch 13 triệu đồng/lượng so với thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/6/2026, 3 con giáp giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, tiền tài thăng hoa, đổi đời giàu có

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/6/2026, 3 con giáp giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, tiền tài thăng hoa, đổi đời giàu có

Đúng hôm nay, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến

Đúng hôm nay, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến

Cuối ngày hôm nay (17/6/2026), 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Cuối ngày hôm nay (17/6/2026), 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Qua đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Sau ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, lộc tứ phương đổ về, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến

Sau ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, lộc tứ phương đổ về, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến

Trúng số độc đắc đúng ngày 17/6/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Trúng số độc đắc đúng ngày 17/6/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn