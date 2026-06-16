Đại tiệc mua sắm hè tại Bắc Ninh: Có xe đưa đón miễn phí, chỗ vui chơi cho trẻ nhỏ

Thị trường 16/06/2026 19:11

Đây là cơ hội vàng để người tiêu dùng sở hữu hơn 100.000 sản phẩm gia dụng chính hãng với mức giá chạm đáy, đi kèm chuỗi đặc quyền mua sắm và quà tặng có tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng cho cả gia đình.

Diễn ra tại nhà kho lớn nhất tại miền Bắc, LocknLock Brand Day 2026 quy tụ đa dạng sản phẩm chính hãng thuộc nhiều ngành hàng từ đồ bếp, nhà tắm, đồ du lịch đến sản phẩm Mẹ & Bé. Với ưu đãi đến 50%++ toàn bộ sản phẩm, đây là dịp lý tưởng để các gia đình tân trang nhà cửa và sắm sửa đón hè với chi phí tối ưu.

Đại tiệc <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/mua-sam.topic'>mua sắm</a> hè tại Bắc Ninh: Có xe đưa đón miễn phí, chỗ vui chơi cho trẻ nhỏ - Ảnh 1

Điểm nhấn của ngày hội là khung giờ vàng 13h - 18h mở bán nhiều sản phẩm giá chỉ từ 1xx.000 đồng. Mỗi ngày, thương hiệu còn tung ra các deal đặc biệt chỉ từ 2x.000 đồng và làm mới khu vực ONEDAY SPECIAL với các dòng sản phẩm best-seller giảm sâu hơn 50%. Khách hàng mua sắm theo nhóm được giảm thêm đến 5%, trong khi người có hóa đơn cao nhất ngày sẽ nhận coupon trị giá 5.000.000 đồng. Ngoài ra, chương trình còn áp dụng ưu đãi hoàn đến 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ BIDV, giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm hơn tại W2C Bắc Ninh.

Không chỉ giảm giá sâu, sự kiện còn triển khai chương trình quà tặng hấp dẫn theo giá trị hóa đơn từ 2.000.000 đồng, bao gồm bình giữ nhiệt, máy vắt cam, thiết bị bếp và các sản phẩm gia dụng cao cấp khác. Đặc biệt, hoạt động bốc thăm trúng thưởng mang đến cơ hội nhận nhiều quà tặng giá trị lớn như két sắt an toàn trị giá hơn 23.000.000 đồng, nồi chiên không dầu 10L, nồi cơm điện cao tần hay vali du lịch. Thương hiệu cũng dành đặc quyền cho 100 khách hàng đến sớm nhất mỗi ngày và khách tự lái ô tô đạt điều kiện hóa đơn. Các hoạt động tương tác như check-in, khảo sát nhận quà cũng diễn ra xuyên suốt 3 ngày để tăng tính sôi động.

Đại tiệc mua sắm hè tại Bắc Ninh: Có xe đưa đón miễn phí, chỗ vui chơi cho trẻ nhỏ - Ảnh 2

Brand Day 2026 còn được thiết kế như một điểm hẹn cuối tuần hoàn hảo cho cả gia đình. Khách hàng có thể trực tiếp tìm hiểu công năng tại khu demo trải nghiệm thực tế. Để bố mẹ yên tâm mua sắm, ban tổ chức bố trí khu vui chơi riêng cho các bé với kem, bỏng ngô và nước uống miễn phí. Nhằm hỗ trợ tối đa việc đi lại, LocknLock cung cấp xe buýt đưa đón khứ hồi miễn phí tuyến Hà Nội - W2C Bắc Ninh và hỗ trợ giao hàng tận nhà miễn phí cho các đơn hàng cồng kềnh.

Đại tiệc mua sắm hè tại Bắc Ninh: Có xe đưa đón miễn phí, chỗ vui chơi cho trẻ nhỏ - Ảnh 3

Thông qua sự kiện, thương hiệu tiếp tục khẳng định cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, tiện ích với mức giá dễ tiếp cận cho người tiêu dùng Việt. Đại diện LocknLock Việt Nam chia sẻ Brand Day là sự kiện được mong chờ nhất năm. Với chủ đề 'Bung kho đón hè' chương trình kỳ vọng mang đến không chỉ những ưu đãi tốt nhất mà còn là một trải nghiệm mua sắm vui vẻ, thuận tiện cho cả gia đình.

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Từ khóa:   đồ gia dụng mua sắm tiêu dùng

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