Chuyên gia phong thủy chia sẻ 4 loại cây cảnh giúp 'mời gọi' Thần Tài, trồng 1 cây cũng tiền bạc về chật két

Gia đình có không gian rộng thường chọn loại cây này trồng trước nhà, bởi vì lộc vừng nổi bật với tán lá rộng, xanh mướt và hoa đỏ rực rỡ, tạo nên vẻ đẹp ấn tượng và thu hút. Như tên gọi của nó, cây lộc vừng được coi là biểu tượng của may mắn và tài lộc. Khi hoa lộc vừng nở, nó thường báo hiệu sự đến của những điều tốt lành, niềm vui và hỉ sự cho gia đình.

Trong phong thủy, cây lộc vừng còn có tác dụng xua đuổi tà khí, mang lại bình an và may mắn. Do đó, nhiều gia chủ chọn trồng cây lộc vừng trước nhà để tạo không gian sống thêm phần thuận lợi.