Hai bố con 'hồi sinh' sau 13 tiếng lênh đênh trên biển: Người vợ bật khóc nức nở trong giây phút đoàn tụ

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, gặp lại được người thân, Nguyễn Thanh Tùng cùng con gái là bé N.T.P.A. (6 tuổi) không khỏi nghẹn ngào, vỡ òa cảm xúc. Anh Tùng nói: “Bố con tôi được cứu sống, như hồi sinh trở lại. Tôi rất cảm ơn các lực lượng đã cứu bố con tôi”.

Anh Tùng kể chiều 30/7, gia đình anh gồm 4 người đi từ Nghệ An vào bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) chơi. Khi đến nơi, vợ và con anh ngồi trên bờ, còn anh và con gái xuống đoạn bờ biển nước khá nông. Chỉ ít phút sau, cháu P.A. đang chơi với chiếc Sup thì bất ngờ bị sóng đánh ra xa. Phát hiện sự việc, anh Tùng bơi theo để cứu con gái, song do sóng qua mạnh nên cả hai bố con bị cuốn trôi ra biển.