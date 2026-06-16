TikToker "Khuê Ơi Dậy Đi" bị phạt gần 9 triệu đồng vì đăng video phân biệt vùng miền

Chủ tài khoản TikTok “Khuê Ơi Dậy đi” - PTK - đăng tải nhiều video so sánh giữa miền Nam và miền Bắc sai sự thật, xuyên tạc để câu like, bị công an xử phạt gần 9 triệu đồng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 15-6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã làm việc với ông PTK (xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) xử lý hành vi vi phạm liên quan những video có nội dung "phân biệt vùng miền".

Vừa qua, từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tài khoản mạng xã hội Tiktok “Khuê ơi dậy đi” đã đăng tải trên không gian mạng những thông tin xấu, độc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Công an đã làm rõ cho thấy ngày 15-2, ông PTK đã đăng tải lên mạng xã hội một video clip có độ dài 1 phút 35 giây do tự quay bằng điện thoại di động cá nhân. Nội dung của video trên đánh giá cách làm việc của người miền Nam và sự so sánh giữa người miền Bắc và người miền Nam trong cách sinh hoạt, làm việc…

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, vào ngày 4-6, ông K tiếp tục đăng tải lên mạng xã hội video clip có độ dài 2 phút 26 giây do anh tự quay bằng điện thoại di động cá nhân. Nội dung của video trên nói về sự so sánh giữa người miền Nam và người miền Bắc về điều kiện kinh tế, hạ tầng, lối sống, phương tiện đi lại (so sánh số lượng ô tô)… của người miền Bắc - miền Nam và vấn đề cứu trợ trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19.

Theo thông tin VOV, làm việc với cơ quan công an, PTK thừa nhận các nội dung trong những video nêu trên là thông tin sai sự thật, xuyên tạc, được đăng tải nhằm câu like, câu view, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng để phát triển trang cá nhân.

Ngày 15/6/2026, Phòng ANM&PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPHC đối với Phan Trung Khuê về hành vi "cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội", với mức phạt 8,75 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, TikToker "Khuê Ơi Dậy Đi" đã nhận thức được hành vi vi phạm, chấp hành quyết định xử phạt và cam kết không tái phạm.

Sau phát ngôn gây "bão" về bánh mì, nữ TikToker chính thức lên tiếng xin lỗi Clip sau khi được đăng tải gây phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, nữ TikToker ngay sau đó đã ẩn đi clip nhưng vụ việc vẫn gây tranh cãi gay gắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiktoker-khue-oi-day-i-bi-phat-gan-9-trieu-ong-vi-ang-video-phan-biet-vung-mien-761938.html