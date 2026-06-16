TikToker "Khuê Ơi Dậy Đi" bị phạt gần 9 triệu đồng vì đăng video phân biệt vùng miền

Đời sống 16/06/2026 11:04

Chủ tài khoản TikTok “Khuê Ơi Dậy đi” - PTK - đăng tải nhiều video so sánh giữa miền Nam và miền Bắc sai sự thật, xuyên tạc để câu like, bị công an xử phạt gần 9 triệu đồng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 15-6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã làm việc với ông PTK (xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) xử lý hành vi vi phạm liên quan những video có nội dung "phân biệt vùng miền".

Vừa qua, từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tài khoản mạng xã hội Tiktok “Khuê ơi dậy đi” đã đăng tải trên không gian mạng những thông tin xấu, độc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Công an đã làm rõ cho thấy ngày 15-2, ông PTK đã đăng tải lên mạng xã hội một video clip có độ dài 1 phút 35 giây do tự quay bằng điện thoại di động cá nhân. Nội dung của video trên đánh giá cách làm việc của người miền Nam và sự so sánh giữa người miền Bắc và người miền Nam trong cách sinh hoạt, làm việc…

TikToker 'Khuê Ơi Dậy Đi' bị phạt gần 9 triệu đồng vì đăng video phân biệt vùng miền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, vào ngày 4-6, ông K tiếp tục đăng tải lên mạng xã hội video clip có độ dài 2 phút 26 giây do anh tự quay bằng điện thoại di động cá nhân. Nội dung của video trên nói về sự so sánh giữa người miền Nam và người miền Bắc về điều kiện kinh tế, hạ tầng, lối sống, phương tiện đi lại (so sánh số lượng ô tô)… của người miền Bắc - miền Nam và vấn đề cứu trợ trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19.

Theo thông tin VOV, làm việc với cơ quan công an, PTK thừa nhận các nội dung trong những video nêu trên là thông tin sai sự thật, xuyên tạc, được đăng tải nhằm câu like, câu view, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng để phát triển trang cá nhân.

Ngày 15/6/2026, Phòng ANM&PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPHC đối với Phan Trung Khuê về hành vi "cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội", với mức phạt 8,75 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, TikToker "Khuê Ơi Dậy Đi" đã nhận thức được hành vi vi phạm, chấp hành quyết định xử phạt và cam kết không tái phạm.

Sau phát ngôn gây "bão" về bánh mì, nữ TikToker chính thức lên tiếng xin lỗi

Sau phát ngôn gây "bão" về bánh mì, nữ TikToker chính thức lên tiếng xin lỗi

Clip sau khi được đăng tải gây phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, nữ TikToker ngay sau đó đã ẩn đi clip nhưng vụ việc vẫn gây tranh cãi gay gắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Khuê Ơi Dậy đi phân biệt vùng miền công an xử phạt

TIN MỚI NHẤT

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 29 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 44 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 59 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 29 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong