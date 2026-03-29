Danh tính TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm ở Nha Trang xin lỗi, cảnh sát vẫn xử nghiêm

Đời sống 29/03/2026 07:30

TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm công cộng ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã lên tiếng xin lỗi về hành vi của mình, cảnh sát đường thủy cho biết vẫn sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 28/3, lãnh đạo Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã nắm thông tin và đang xác minh vụ một thanh niên điều khiển mô tô nước hoạt động trong khu vực bãi tắm biển công cộng ở phường Nha Trang.

Trước đó, tối 27/3, một TikToker trong giới Gym, sở hữu khoảng 1 triệu người theo dõi, đăng đoạn clip dài 54 giây ghi cảnh lái mô tô nước tốc độ cao, lượn nhiều vòng tại bãi tắm đông người ở Nha Trang. Khu vực này dành cho du khách và người dân tắm biển, không được phép sử dụng mô tô nước.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 500.000 lượt xem cùng hàng ngàn lượt thích và chia sẻ, gây nhiều ý kiến bức xúc về mức độ nguy hiểm. 

Danh tính TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm ở Nha Trang xin lỗi, cảnh sát vẫn xử nghiêm - Ảnh 1
Hình ảnh cắt từ clip nam TikToker chạy mô tô nước ở bãi biển công cộng

Theo thông tin từ VTC News, bước đầu xác định người lái mô tô nước đến từ Đắk Lắk. Hiện Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã phát giấy mời làm việc để làm rõ hành vi và xử lý theo quy định.

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết mô tô nước không được phép hoạt động tại các bãi tắm công cộng. Loại hình này chỉ được khai thác tại các khu du lịch, đảo với quy định quản lý chặt chẽ, đặc biệt phải đảm bảo khoảng cách an toàn với khu vực tắm biển của người dân và du khách.

Người đàn ông mắc kẹt trong thang máy ở phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sáng 27/3 đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   TikToker phóng mô tô nước vi phạm tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

