Tối 27/3, một vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe máy xảy ra tại xã Thượng Phúc (Hà Nội) khiến 2 người tử vong, xe máy bị vò nát.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ tai nạn xảy ra vào tối 27/3 tại khu vực đường ngang giao cắt với đường sắt trên địa bàn xã Thượng Phúc.

Thời điểm trên, hai người phụ nữ đi xe máy qua đường ngang giao cắt với đường sắt thì va chạm với tàu hỏa.

Cú va chạm khiến cả hai nạn nhân tử vong (một người trú tại Hà Nội, một người quê Thanh Hóa). Chiếc xe máy bị tàu cuốn đi một đoạn dài, biến dạng hoàn toàn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt tại xã Thượng Phúc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Hà Nội có mặt tại hiện trường phối hợp với công an xã Thượng Phúc cùng các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc.

Theo chỉ huy công an xã Thượng Phúc, hiện cơ quan chức năng đã liên hệ được với người nhà nạn nhân.

Xe máy bị vò nát, biến dạng hoàn toàn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn tiếp tục được làm rõ.

