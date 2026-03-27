Danh tính nam sinh viên tử vong đột ngột trên vỉa hè

Đời sống 27/03/2026 13:26

Sáng 27/3, Công an phường Tân Bình (TPHCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong trên vỉa hè đường C1.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 27/3, Công an phường Tân Bình (TPHCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một nam sinh viên trên đường C1, phường Tân Bình.

Nạn nhân được xác định là P.D.H. (21 tuổi), sinh viên một trường đại học tại TPHCM.

Vào sáng sớm cùng ngày, khi đang đi bộ trên đường C1, anh H. bất ngờ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe và ngã gục xuống vỉa hè.

Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ và gọi xe cấp cứu, nhưng nam sinh không qua khỏi.

Danh tính nam sinh viên tử vong đột ngột trên vỉa hè - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, đến khoảng 10h, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm ban đầu, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ quá trình giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. 

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