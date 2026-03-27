Mâu thuẫn tình cảm, người chồng đang làm việc tại Đà Nẵng mang súng tự chế thuê taxi về Quảng Trị "nói chuyện" với vợ, sau đó bắn chết mẹ vợ. Bố vợ bị bắn trọng thương. Tài xế taxi cũng bị sát hại.
- Chân dung bà chủ đứng sau doanh nghiệp HanaGold vừa bị bắt giữ
- Tấm thép 10 tấn đè nát cabin, tài xế xe rác tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc nghiêm trọng
Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 27/3, UBND xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị xác nhận địa phương đang phối hợp với công an tỉnh điều tra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến hai người tử vong, gồm mẹ vợ nghi phạm và một tài xế taxi.
Trước đó, vụ việc xảy ra khoảng 22h tối 26-3 tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền. Thời điểm trên, ông N.N.Đ. (35 tuổi, trú thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền) thuê taxi từ TP Đà Nẵng ra nhà ngoại để giải quyết mâu thuẫn với vợ là P.T.D.H. (26 tuổi).
Khi đến địa phận xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị), Đ. phát sinh mâu thuẫn với tài xế taxi tên B.T.S. nên đã giết tài xế này, kéo xác vào rừng tràm rồi lái xe taxi đến nhà bố mẹ vợ để tìm vợ.
Tại đây, hai bên xảy ra xô xát. Ông Đ. dùng súng tự chế bắn chết bà Đ.T.T., là mẹ vợ. Bố vợ là ông P.H. cũng bị bắn trọng thương, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó, Đ. lên xe ô tô cố thủ và livestream trên mạng xã hội Facebook xin lỗi con và bố mẹ đẻ.
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay khi nắm thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Điền, Công an xã Kim Điền, Bộ đội biên phòng đồn Cà Xèng, các ban ngành và gia đình đã cố gắng vận động ông Đ. ra đầu thú.
Đến 4h sáng ngày 27-3, ông Đ. đã ra đầu thú.
Được biết, mâu thuẫn tình cảm giữa ông Đ. và vợ có liên quan đến một người đàn ông khác.