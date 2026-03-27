Mâu thuẫn vợ bỏ về quê, chồng bắn mẹ vợ tử vong và sát hại tài xế taxi

Đời sống 27/03/2026 11:09

Mâu thuẫn tình cảm, người chồng đang làm việc tại Đà Nẵng mang súng tự chế thuê taxi về Quảng Trị 'nói chuyện' với vợ, sau đó bắn chết mẹ vợ. Bố vợ bị bắn trọng thương. Tài xế taxi cũng bị sát hại.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 27/3, UBND xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị xác nhận địa phương đang phối hợp với công an tỉnh điều tra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến hai người tử vong, gồm mẹ vợ nghi phạm và một tài xế taxi.

Mâu thuẫn vợ bỏ về quê, chồng bắn mẹ vợ tử vong và sát hại tài xế taxi - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, vụ việc xảy ra khoảng 22h tối 26-3 tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền. Thời điểm trên, ông N.N.Đ. (35 tuổi, trú thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền) thuê taxi từ TP Đà Nẵng ra nhà ngoại để giải quyết mâu thuẫn với vợ là P.T.D.H. (26 tuổi).

Khi đến địa phận xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị), Đ. phát sinh mâu thuẫn với tài xế taxi tên B.T.S. nên đã giết tài xế này, kéo xác vào rừng tràm rồi lái xe taxi đến nhà bố mẹ vợ để tìm vợ.

Tại đây, hai bên xảy ra xô xát. Ông Đ. dùng súng tự chế bắn chết bà Đ.T.T., là mẹ vợ. Bố vợ là ông P.H. cũng bị bắn trọng thương, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó, Đ. lên xe ô tô cố thủ và livestream trên mạng xã hội Facebook xin lỗi con và bố mẹ đẻ. 

Mâu thuẫn vợ bỏ về quê, chồng bắn mẹ vợ tử vong và sát hại tài xế taxi - Ảnh 2
Ông Đ. lên taxi cố thủ và livestream xin lỗi con và bố mẹ mình sau khi đi từ Đà Nẵng ra Quảng Trị gây ra án mạng khiến mẹ vợ và tài xế taxi tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay khi nắm thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Điền, Công an xã Kim Điền, Bộ đội biên phòng đồn Cà Xèng, các ban ngành và gia đình đã cố gắng vận động ông Đ. ra đầu thú.

Đến 4h sáng ngày 27-3, ông Đ. đã ra đầu thú.

Được biết, mâu thuẫn tình cảm giữa ông Đ. và vợ có liên quan đến một người đàn ông khác.

