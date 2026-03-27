Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 27/3 dưới chân cầu Kênh Tẻ (khu vực Quận 4 cũ, Thành phố Hồ Chí Minh) khi tấm thép dài khoảng 15 m từ xe đầu kéo rơi xuống, đè bẹp cabin xe rác, khiến tài xế tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h ngày 27/3, trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn chân cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng, TPHCM. Xe đầu kéo chở nhịp dầm thép dài hơn 20m, nặng khoảng 10 tấn đang lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, theo lộ trình qua cầu Kênh Tẻ đi đường Khánh Hội để vào trung tâm TPHCM.

Nhịp dầm thép bị hất văng xuống, chắn hết phần đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng đi trung tâm TPHCM - Ảnh: VietNamNet Khi đến đoạn chân cầu Kênh Tẻ, chiếc xe này bất ngờ va chạm trực diện với một xe tải chở rác đang chạy hướng ngược lại. Lực đâm cực mạnh khiến dây xích chằng buộc bị đứt, nhịp dầm thép bị hất văng xuống, đè vào đầu xe tải và chắn hết phần đường theo hướng đi trung tâm TPHCM. Sau cú va chạm, cabin xe chở rác bể nát phần đầu, tài xế mắc kẹt bên trong. Dù đã được lực lượng cứu hộ và người dân nỗ lực đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhiều tuyến đường quanh khu vực tai nạn kẹt cứng - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ tai nạn xảy ra tại vị trí "yết hầu" nối liền khu Nam với trung tâm TPHCM khiến giao thông khu vực sáng nay hỗn loạn. Do nhịp dầm thép nặng hơn 10 tấn nằm chắn ngang đường, dòng xe cộ hướng vào trung tâm hoàn toàn bị tê liệt. Đến hơn 8h sáng, một xe cẩu chuyên dụng hạng nặng đã được điều động đến hiện trường để nhấc tấm thép khỏi cabin xe rác và di dời các phương tiện gặp nạn. Tại giao lộ Ngô Thị Bì - Nguyễn Hữu Thọ, lực lượng chức năng vẫn đang gồng mình điều tiết giữa biển người và xe. Nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính nạn nhân đang được lực lượng chức năng làm rõ.

