NÓNG: Các hãng hàng không Việt Nam dừng khai thác, giảm tần suất nhiều đường bay

Tuy nhiên, từ tháng 4/2026, để chủ động ứng phó việc giá nhiên liệu Jet A1 tăng, các hãng hàng không Việt Nam phải thực hiện điều chỉnh mạng đường bay và tải cung ứng phù hợp để bảo đảm duy trì hoạt động cũng như cân đối hiệu quả kinh doanh.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Cục Hàng không ngày 26/3 cho biết hiện nay cơ bản các hãng hàng không Việt Nam vẫn đang duy trì hoạt động khai thác với mạng đường bay và tần suất theo lịch bay mùa đông 2025 - 2026, chưa điều chỉnh giảm.

Đến nay, một số hãng hàng không Việt Nam đã có kế hoạch hoặc chính thức điều chỉnh mạng bay với việc giảm tần suất hoặc dừng khai thác một số đường bay nội địa có tỉ lệ đặt chỗ hoặc hệ số sử dụng ghế thấp, không bù đắp được chi phí khai thác. Cụ thể:

Theo báo cáo, hãng sẽ cân đối nguồn lực và đặt mục tiêu bảo đảm hoạt động khai thác trên các đường bay nội địa trục chính Hà Nội - Đà Nẵng - TP.HCM, duy trì các đường bay để phục vụ nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội.

Vietnam Airlines chính thức dừng khai thác các đường bay Cát Bi với Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá, TP.HCM - Điện Biên từ ngày 1-4.

Ngoài ra, tùy theo diễn biến tình hình, nếu mức giá Jet A1 dao động từ 160 - 200 USD/thùng, hãng dự kiến cắt giảm khoảng 700 - 1.700 chuyến bay khứ hồi/tháng trong quý 2-2026 (tương ứng mức hủy 10 - 20%). Theo đó, đường bay quốc tế hủy 4 - 18%, đường bay nội địa hủy 12 - 26%.

Với đường bay quốc tế, Vietnam Airlines sẽ cắt giảm xen kẽ, cố gắng tối đa giữ slot lịch sử và duy trì hiện diện tại các thị trường đang khai thác.

Với nội địa, hãng sẽ dừng khai thác các đường bay không có hiệu quả dài hạn; duy trì tần suất hiện diện tối thiểu với các đường bay không bù đắp được chi phí khai thác và cắt hủy các ngày khai thác thấp điểm, khung giờ xấu.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, với Vietjet, hãng đã có kế hoạch cắt giảm 18% tổng sản lượng khai thác trên toàn mạng bay so với kế hoạch (nội địa giảm 22% và quốc tế giảm 11%) trong tháng 4-2026.

Một số đường bay sẽ được Vietjet điều chỉnh như: Hà Nội - Cam Ranh 25 chuyến/tuần (giảm 24 chuyến), Hà Nội - Buôn Ma Thuột 14 chuyến/tuần (giảm 14 chuyến), TP.HCM - Cát Bi 35 chuyến/tuần (giảm 25 chuyến), TP.HCM - Thọ Xuân 21 chuyến/tuần (giảm 28 chuyến), Đà Nẵng - Singapore 10 chuyến/tuần (giảm 4 chuyến), TP.HCM - Bangkok 18 chuyến/tuần (giảm 10 chuyến)...

Vietjet có thể sẽ phải tiếp tục điều chỉnh sản lượng khai thác cho phù hợp trong các tháng tiếp theo nếu giá nhiên liệu chưa giảm, được dự báo có xu hướng duy trì giá cao kéo dài.

Bamboo Airways dự kiến sẽ chỉ có thể khai thác với tần suất 15 - 17 chuyến/ngày (giảm hơn 50% so với hiện tại 35 - 36 chuyến/ngày) từ tháng 4-2026. Hãng tập trung khai thác đi/đến Quy Nhơn và trên đường bay trục chính.

Sun PhuQuoc Airways tiếp tục duy trì quy mô khai thác hiện tại với 60 chuyến/ngày. Hãng đã chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp nhiên liệu để bảo đảm nguồn cung đến hết tháng 4-2026. Dự kiến với tình hình hiện tại, khả năng hãng cũng sẽ phải điều chỉnh kế hoạch để bảo đảm tối ưu hoạt động.

Vietravel Airlines dự kiến vẫn duy trì khai thác trên các đường bay hiện hữu trong tháng 4-2026 với 2 máy bay cùng tần suất 12 - 14 chuyến/ngày. Từ cuối tháng 4-2026, nếu tình hình ổn hơn, hãng dự kiến có thêm 2 máy bay nữa để phục vụ dịp cao điểm, sẽ khai thác 28 - 30 chuyến/ngày.

Pacific Airlines có kế hoạch cắt giảm tần suất vào các giai đoạn, ngày khai thác thấp điểm và khung giờ xấu. Hãng dự kiến giảm 8 - 30% tải cung ứng trong quý 2-2026 từ tháng 4-2026 và sẽ điều chỉnh tiếp dựa trên diễn biến thị trường và giá nhiên liệu.