Đặc điểm nhận dạng người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè ở TP.HCM

Đời sống 26/03/2026 16:31

Trưa 26/3, Công an phường Tây Thạnh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong trên đường Dương Đức Hiền.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 26/3, Công an phường Tây Thạnh phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trên vỉa hè đường Dương Đức Hiền.

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông ngoài 50 tuổi nằm bất động, tử vong trên vỉa hè đường Dương Đức Hiền (phường Tây Thạnh) nên gọi báo công an.

Đặc điểm nhận dạng người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè ở TP.HCM - Ảnh 1
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại hiện trường, cạnh thi thể có một xe máy mang biển số 51K-79.xx. Theo một số nhân chứng, trước đó người đàn ông điều khiển xe máy trên đường với biểu hiện mệt mỏi.

Nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt, nạn nhân bị mắc kẹt trong khu vực thang tời hàng đồ ăn giữa các tầng, tâm lý hoảng loạn, không thể tự thoát ra ngoài.

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