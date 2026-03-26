NÓNG: Danh tính nhóm người 'giả' bác sĩ, tiêm nước muối tăng kích thước dương vật cho khách

Theo tài liệu điều tra, vụ việc xảy ra từ ngày 11/6/2025 tại hộ kinh doanh “Viện Thẩm mỹ Quốc tế Vera” do Nguyễn Minh Trí (25 tuổi, trú tại xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ) làm chủ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 7 bị can về tội Lừa dối khách hàng, trong vụ án xảy ra tại Viện Thẩm mỹ quốc tế Vera, số 208 Thượng Đình, phường Khương Đình, Hà Nội.

Đáng chú ý, việc thực hiện kỹ thuật tiêm chất làm đầy filler vào dương vật cũng không có trong danh mục kỹ thuật và phạm vi phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ theo quy định của Bộ Y tế.

Cơ quan công an xác định Trí là người trực tiếp tổ chức thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như cắt bao quy đầu, tiêm tăng kích thước dương vật điều trị nam khoa. Tuy nhiên, cơ sở Vera không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh, chưa đủ điều kiện kinh doanh phòng khám, không có bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng nào có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Trí và Hoàn bị cáo buộc đã chỉ đạo nhóm truyền thông do Nguyễn Dương Luân (35 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) phụ trách và nhóm kỹ thuật viên do Phạm Thành Trung (30 tuổi, trú tại Hà Nội) phụ trách thực hiện hành vi quảng cáo, tư vấn sai sự thật về công nghệ, cơ sở vật chất, trình độ, bằng cấp của đội ngũ nhân viên, đồng thời gian dối về hiệu quả dịch vụ và điều kiện chuyên môn.

Công an đọc lệnh khởi tố các bị can - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, các đối tượng còn chỉ đạo nhân viên giả làm bác sĩ để tư vấn và thực hiện dịch vụ tiêm tăng kích thước, dù những người này chưa từng qua đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề liên quan đến ngành y.

Ngoài ra, nhóm này còn đưa ra thông tin gian dối về loại thuốc, vật tư sử dụng để tiêm cho khách hàng. Thực tế, Trí và Hoàn bị xác định đã chỉ đạo nhân viên chỉ tiêm nước muối sinh lý hoặc filler Aline Vip là sản phẩm trôi nổi, không được phép lưu hành tại Việt Nam, để thu lợi nhuận.

Từ các thông tin tư vấn sai sự thật, khách hàng lầm tưởng mình được sử dụng sản phẩm và dịch vụ đúng như quảng cáo. Tuy nhiên, theo cơ quan công an, dịch vụ thực tế không đúng như cam kết, không bảo đảm chất lượng. Nhiều khách hàng đã nhiều lần bỏ tiền mua gói dịch vụ tại cơ sở Vera nhưng chỉ thấy tác dụng tạm thời, không đạt kết quả như mong muốn và như cơ sở này quảng cáo.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Trí, Hoàn cùng Trung đã chỉ đạo 3 kỹ thuật viên gồm Hoàng Thị Thanh Huyền, Phạm Thị An và Ngô Đức Thọ giả danh bác sĩ để tư vấn, thực hiện dịch vụ tăng kích thước dương vật cho khách bằng cách tiêm filler Aline Vip và nước cất.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng đã thu lợi hơn 676 triệu đồng từ khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của các đối tượng trên liên hệ Công an phường Khương Đình, địa chỉ số 314 Khương Đình, phường Khương Đình, Hà Nội, để phối hợp giải quyết theo quy định.