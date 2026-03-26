NÓNG: Từ 12 giờ ngày 26/3, các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu mở bán bình thường

Tối 25/3, trên website của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông cáo liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, tối 25/3, trên website của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông cáo liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty cho biết chiều cùng ngày, trên một số kênh thông tin xuất hiện các bài đăng về việc các cửa hàng cùa Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội tạm ngừng giao dịch. Do đó, công ty đã đưa ra các thông tin chính thức để khách hàng nắm rõ.

Theo đó, công ty cho biết một số cừa hàng củaBảo Tín Minh Châu đã tạm dừng giao dịch trong chiều ngày 25/03/2026 đề phối hợp với các cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

“Trên tinh thần minh bạch và thấu hiểu những lo lắng, băn khoăn của khách hàng, phía BTMC chính thức chia sẻ như sau: Một số cửa hàng của BTMC đã tạm dừng giao dịch trong chiều 25/3 để phối hợp với các cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin”, đại diện Công ty BTMC cho biết.

Bảo Tín Minh Châu cho biết sẽ tiếp tục mở cửa giao dịch từ 12h ngày 26/3

Theo lãnh đạo BTMC, với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý, BTMC vẫn luôn coi uy tín với khách hàng là ưu tiên hàng đầu.

“Phía công ty cam kết nhất quán các sản phẩm, đáp ứng đầy đủ và nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng theo quy định. Các yếu tố này là cơ sở cốt lõi để xác định giá trị của sản phẩm trên thị trường. Vì vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về giá trị tài sản đã và đang giao dịch tại BTMC”, đại diện BTMC khẳng định.

Phía Công ty cũng bày tỏ mong muốn các khách hàng tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức của BTMC; đồng thời thận trọng với các thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội. Mọi thông tin sẽ được BTMC cập nhật kịp thời qua các kênh truyền thông chính thức.

NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về Khoảng 16h35 ngày 25/3, cảnh sát đã đưa nhiều thùng tài liệu, thiết bị ra khỏi cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-tu-12-gio-ngay-26-3-cac-cua-hang-bao-tin-minh-chau-mo-ban-binh-thuong-756370.html