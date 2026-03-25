Danh tính người chồng lái ô tô đuổi theo, đập phá taxi chở vợ

Đời sống 25/03/2026 15:55

Công an khống chế người chồng rượt đuổi rồi dùng xà beng đập phá chiếc taxi chở vợ mình trên Quốc lộ 20.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào lúc 11 giờ 25 phút ngày 25/3, trực ban Công an phường B'Lao (tỉnh Lâm Đồng) nhận được tin báo từ người dân về một vụ rượt đuổi, chặn xe, đập phá diễn ra ngay trước số nhà 109, ven Quốc lộ 20.

Chiếc taxi bị vỡ kính - Ảnh: VietNamNet

 

Bước đầu xác định sự việc bắt đầu từ mâu thuẫn gia đình, khi trưa 25-3, chị N.T.T.M gọi taxi về nhà mẹ đẻ. Khi taxi biển số 49H-054.53 do tài xế Nguyễn Thanh Long (26 tuổi) vừa chở chị M rời đi, lập tức người chồng là Lê Hoàng Thư (22 tuổi, thường trú Cần Thơ, hiện tạm trú tại phường B'Lao) đã lên ô tô cá nhân rượt theo chiếc taxi trên Quốc lộ 20.

Cuộc rượt đuổi tốc độ cao, bám đuôi gắt gao kéo dài một đoạn trên quốc lộ khiến người đi đường không khỏi khiếp vía. Đỉnh điểm của sự manh động là khi chiếc xe của Thư chồm lên, ép sát buộc chiếc taxi phải dừng lại. Lúc này Thư cầm xà beng sắt xuống xe đập phá điên cuồng.

Công an đã tạm giữ và lấy lời khai người chồng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường B'Lao đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế và tạm giữ Lê Hoàng Thư.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương thống kê, giám định mức độ thiệt hại tài sản của chiếc taxi để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm minh sự coi thường pháp luật của anh này.

Hơn nửa ngày sau vụ cháy nhà trong ngõ 218 Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều người đi ngang qua căn nhà cao nhất khu phố vẫn bàn tán về 'sự may mắn' khi cả 7 nạn nhân đều kịp thời thoát ra ngoài.

