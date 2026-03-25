Chân dung chàng sinh viên cứu người trong đám cháy: 'Em không phải người hùng'

Sáng 25/3, anh Nguyễn Tiến Long cùng các thành viên trong gia đình vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, căn nhà có 5 tầng, 1 gác lửng, 1 tum nằm ngay đầu ngõ - tiếp giáp với mặt đường Lĩnh Nam. Những mảng tường sơn trắng càng làm nổi bật lớp khói đen bám dày. "Trong tâm tôi chỉ nghĩ đến cứu người"

Cảnh tượng lúc này là cột khói đen dày đặc, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Em vợ của anh Long cũng vừa có mặt, họ nhanh chóng lao vào tầng 1 tìm cách tiếp cận các tầng phía trên.

Anh Long là người dùng thanh sắt cậy mái tôn để mở lối thoát, kịp thời cứu các thành viên mắc kẹt trong đám cháy. May mắn, toàn bộ thành viên trong căn nhà bị cháy đều ổn định sức khỏe sau sự cố.Kể lại sự việc, anh cho biết chiều 24-3 nhận được cuộc gọi báo tin nhà bố mẹ vợ bốc cháy. Từ khoảng cách hơn 500m, người đàn ông lập tức chạy đến hiện trường.

"Tôi chạy lên được đến tầng 3 thì thấy rất nóng, vô tình chạm vào lan can nóng rực, khiến bắp tay chạm vào bị bỏng", anh nhớ lại.

Những lớp khói dày đặc sau đó cản bước họ đi lên tiếp từ lối cầu thang.

Quan sát thấy căn nhà bên cạnh đang xây dựng có chiều cao khá tương đồng, anh Long cùng mọi người hô hoán rồi chạy sang. Họ trèo lên rồi tìm cách tiếp cận mái tôn của nhà đang cháy. Lối cầu thang chưa hoàn thiện được miêu tả rất hẹp, chưa lắp lan can khiến việc đi lại khó khăn.

Từ đây, anh nhìn thấy bố mẹ vợ đang vẫy tay cầu cứu. Không chút do dự, người đàn ông bật người nhảy từ mái nhà bên này sang bên kia. Khi đó, có một nam giới (mặc áo đen) cũng lấy thang tre bắc sang rồi cầm theo cái dụng cụ để phá mái.

Anh Long đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Tiền Phong

Khi họ hợp sức đập thủng được một khoảng trống, đủ để cho người chui ra thì anh Long chạy đi lấy chiếc thang tre. Nhờ đó, bố mẹ vợ anh theo lối thoát ra ngoài.

"Lúc cuống quá, tôi chỉ lo cứu người nên cũng không biết người đã cùng sang phụ giúp tôi lúc phá mái tôn. Khi xuống dưới thì anh ấy đã đi rồi", anh Long nói và cho biết mong muốn gặp lại "ân nhân" để gửi lời cảm ơn.

Ông bà khó thở vì khói, nhưng vẫn kịp thông báo với anh rằng vẫn còn trẻ em kẹt ở tầng 6. Không chút do dự, anh lại một mình chui xuống tầng 6. Khói dày đặc, anh chạy ngược lại thì gặp Nguyễn Lê Tú (sinh năm 2006, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) đang trèo xuống.

Tú bảo anh giội nước vào người, rồi tìm cách đi xuống. Lúc này, em vợ anh Long cũng có mặt. Ba người đập cửa thoát hiểm, đưa được trẻ em ra ngoài. Họ thoát sang căn nhà đang xây cạnh đó.

Trong lúc trèo qua mái tôn và cứu người, anh Long bị bỏng ở tay và chảy nhiều máu. Tuy nhiên ở thời điểm đó, anh nói "gần như không cảm nhận được đau đớn".

Nguyễn Lê Tú (sinh năm 2006, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) là nam sinh lao vào cứu người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội kể về giây phút lao vào biển lửa cứu người - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Nguyễn Lê Tú (sinh năm 2006, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) là nam sinh lao vào cứu người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội kể về giây phút lao vào biển lửa cứu người - Ảnh: HỒNG QUANG - MXH

"Lúc nguy cấp, không ai mong muốn cảm ơn về sau, chỉ muốn làm sao cứu được càng nhiều người càng tốt. Tôi cũng không muốn nổi tiếng, nhiều người biết, chỉ mong muốn đầy đủ mọi người thoát ra an toàn. Và tôi chắc chắn bạn đó cũng có suy nghĩ như tôi thôi", anh tiếp lời.

Thấy khói bốc lên nghi ngút, Tú lập tức lao vào hỗ trợ không kịp suy nghĩ.

"Lúc đó chỉ nghe mọi người nói vẫn còn người mắc kẹt bên trong, có người vẫy tay cầu cứu nên chỉ nghĩ làm sao để cứu được họ ra", nam thanh niên kể.

Ban đầu, Tú đứng phía ngoài giữ thang, hỗ trợ đưa hai người lớn tuổi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng Khi biết vẫn còn phụ nữ và trẻ nhỏ mắc kẹt bên trong, Tú lập tức đu mình qua thang, lao theo vào trong.

"Lúc đó bên trong, khói dày đặc, không thở nổi, cũng không mở nổi mắt", Tú kể.

Cậu cố gắng tìm nước để làm dịu mắt và dễ thở hơn. Tuy nhiên thứ Tú vội vàng lấy được lại là một chai dấm.

Khói đen lại thêm dấm chua xộc lên khiến mắt anh cay xè. Phải mất một lúc, anh mới có thể trấn tĩnh lại để tiếp tục tìm đường xuống tầng 6, nơi mọi người đang mắc kẹt.

Đúng lúc đó, cảnh sát có mặt. Nhờ ánh đèn từ lực lượng chức năng, Tú cùng anh Long xác định được vị trí căn phòng, phối hợp đưa các nạn nhân thoát ra ngoài theo lối thoát hiểm.

Sáng nay, Tú chỉ dám nói với mẹ rằng bị ngã. "Tôi không dám nói mình lao vào đám cháy, sợ mẹ lo lắng", nam sinh 20 tuổi chia sẻ.