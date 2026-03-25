NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về

Khoảng 16h35 ngày 25/3, cảnh sát đã đưa nhiều thùng tài liệu, thiết bị ra khỏi cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Theo thông tin từ VOV, ngày 25/3, lực lượng công an xuất hiện, làm việc tại các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội và chuyển các thùng tài liệu ra xe. Trong ảnh: Lực lượng chức năng làm việc tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu số 29 phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. 18h, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy vẫn đóng cửa, cảnh sát đang làm việc bên trong. Trong chiều nay, một số người dân đến mua, bán vàng và nhận vàng theo lịch hẹn phải quay về khi thấy cửa hàng đóng cửa.

"Mấy hôm trước tôi đến mua vàng nhưng thấy đông quá phải quay về, đến chiều nay cửa hàng lại đóng cửa", nữ khách có nhu cầu mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu chia sẻ. Lúc 17h20, nhiều thùng tài liệu tiếp tục được đưa từ cơ sở số 15 Trần Nhân Tông, Hà Nội, lên ô tô, rời đi. 17h10, lực lượng công an rời khỏi trụ sở Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tại số 139 đường Cầu Giấy. Ngay sau đó, cánh cửa lại được kéo xuống.

Khoảng 16h40 ngày 25/3, lực lượng công an đưa nhiều thùng tài liệu ra khỏi cơ sở Bảo Tín Minh Châu số 29 Trần Nhân Tông. Khoảng 16h35 ngày 25/3, cảnh sát đã đưa nhiều thùng tài liệu, thiết bị ra khỏi cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) - Ảnh: Báo Tiền Phong Vào lúc 15h, ba cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu đều đóng cửa bất thường, cùng với sự xuất hiện của lực lượng công an. Công an làm việc tại 3 cơ sở của Bảo Tín Minh Châu (Video: Hải Nam - Nguyễn Hải). Tại cơ sở số 15 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, người dân cho biết lực lượng công an xuất hiện từ khoảng 14h20. Cơ sở này hiện đóng cửa, không tiếp khách, bên trong công an đang làm việc. Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại số 139 đường Cầu Giấy cũng đóng cửa. Theo ghi nhận của phóng viên, bên trong cửa hàng có sự xuất hiện của một số cán bộ công an. Nam nhân viên tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu số 139 Cầu Giấy cho biết, công an xuất hiện từ khoảng 14h. Hiện cửa hàng dừng mọi hoạt động mua, bán, sửa chữa... Trước đó, tại cửa hàng này cửa cuốn được kéo xuống, ngừng giao dịch và lực lượng công an tiến vào bên trong làm việc - Ảnh: VOV Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan sự việc, ngày 30/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố kết luận thanh tra đối với 6 doanh nghiệp, ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng, trong đó có Công ty Bảo Tín Minh Châu. Các đơn vị này bị xử phạt hành chính với mức từ 380 triệu đồng đến 2,64 tỷ đồng, trong đó Bảo Tín Minh Châu bị xử phạt ở mức cao nhất.

Tắc đường, người phụ nữ sinh con ngay tại cây xăng Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại Nonthaburi (Thái Lan) khi người phụ nữ buộc phải sinh con ngay tại cây xăng, do tuyến đường đến bệnh viện bị ùn tắc bởi tai nạn giao thông.

