NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về

Đời sống 26/03/2026 00:01

Khoảng 16h35 ngày 25/3, cảnh sát đã đưa nhiều thùng tài liệu, thiết bị ra khỏi cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Theo thông tin từ VOV, ngày 25/3, lực lượng công an xuất hiện, làm việc tại các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội và chuyển các thùng tài liệu ra xe. Trong ảnh: Lực lượng chức năng làm việc tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu số 29 phố Trần Nhân Tông, Hà Nội.

18h, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy vẫn đóng cửa, cảnh sát đang làm việc bên trong. Trong chiều nay, một số người dân đến mua, bán vàng và nhận vàng theo lịch hẹn phải quay về khi thấy cửa hàng đóng cửa.

"Mấy hôm trước tôi đến mua vàng nhưng thấy đông quá phải quay về, đến chiều nay cửa hàng lại đóng cửa", nữ khách có nhu cầu mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu chia sẻ.

Lúc 17h20, nhiều thùng tài liệu tiếp tục được đưa từ cơ sở số 15 Trần Nhân Tông, Hà Nội, lên ô tô, rời đi. 17h10, lực lượng công an rời khỏi trụ sở Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tại số 139 đường Cầu Giấy. Ngay sau đó, cánh cửa lại được kéo xuống.

Khoảng 16h40 ngày 25/3, lực lượng công an đưa nhiều thùng tài liệu ra khỏi cơ sở Bảo Tín Minh Châu số 29 Trần Nhân Tông.

NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về - Ảnh 1NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về - Ảnh 2
Khoảng 16h35 ngày 25/3, cảnh sát đã đưa nhiều thùng tài liệu, thiết bị ra khỏi cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) - Ảnh: Báo Tiền Phong

Vào lúc 15h, ba cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu đều đóng cửa bất thường, cùng với sự xuất hiện của lực lượng công an.

 

Công an làm việc tại 3 cơ sở của Bảo Tín Minh Châu (Video: Hải Nam - Nguyễn Hải).

Tại cơ sở số 15 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, người dân cho biết lực lượng công an xuất hiện từ khoảng 14h20. Cơ sở này hiện đóng cửa, không tiếp khách, bên trong công an đang làm việc.

 

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại số 139 đường Cầu Giấy cũng đóng cửa. Theo ghi nhận của phóng viên, bên trong cửa hàng có sự xuất hiện của một số cán bộ công an.

Nam nhân viên tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu số 139 Cầu Giấy cho biết, công an xuất hiện từ khoảng 14h. Hiện cửa hàng dừng mọi hoạt động mua, bán, sửa chữa...

NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về - Ảnh 3NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về - Ảnh 4
Trước đó, tại cửa hàng này cửa cuốn được kéo xuống, ngừng giao dịch và lực lượng công an tiến vào bên trong làm việc - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan sự việc, ngày 30/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố kết luận thanh tra đối với 6 doanh nghiệp, ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng, trong đó có Công ty Bảo Tín Minh Châu.

Các đơn vị này bị xử phạt hành chính với mức từ 380 triệu đồng đến 2,64 tỷ đồng, trong đó Bảo Tín Minh Châu bị xử phạt ở mức cao nhất.

Tắc đường, người phụ nữ sinh con ngay tại cây xăng

Tắc đường, người phụ nữ sinh con ngay tại cây xăng

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại Nonthaburi (Thái Lan) khi người phụ nữ buộc phải sinh con ngay tại cây xăng, do tuyến đường đến bệnh viện bị ùn tắc bởi tai nạn giao thông.

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo Tín Minh Châu tin moi khám xét Bảo Tín Minh Châu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 9 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 9 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong