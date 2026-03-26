Cháy nhà 4 tầng giữa trung tâm Nha Trang, nhiều người hoảng hốt chạy thoát thân

Đời sống 26/03/2026 13:43

Khoảng 10h25 ngày 26.3, một vụ cháy nhà xảy ra trên đường Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa), chủ nhà bị mắc kẹt được cứu kịp thời.

Theo thông tin từ VTC News, trưa 26/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Khánh Hòa khống chế một vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà 4 tầng rộng hơn 70 m² trên đường Lê Thành Phương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Vào khoảng 10h20 cùng ngày, tại căn nhà trên, ngọn lửa bùng phát từ tầng 3, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Cháy nhà 4 tầng giữa trung tâm Nha Trang, nhiều người hoảng hốt chạy thoát thân - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng trên đường Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: VTC News

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có hai người lớn tuổi ở tầng 2. Khi thấy khói bốc lên nghi ngút, cả hai đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Căn nhà nằm giữa một quán ăn và một ngân hàng, khu vực đông người nên nhiều người hoảng loạn chạy ra đường.

Nhân chứng cho biết, ngọn lửa lan rất nhanh chỉ trong vài phút. May mắn quán ăn ở tầng dưới đóng cửa, nếu đang hoạt động thì hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.

Cháy nhà 4 tầng giữa trung tâm Nha Trang, nhiều người hoảng hốt chạy thoát thân - Ảnh 2
Lửa xuất phát từ tầng 3 căn nhà và bao trùm xuống tầng 2, nơi vợ chồng chủ nhà lớn tuổi đang ở - : Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Khánh Hòa đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai dập lửa và ngăn cháy lan.

Đến gần 11h, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng sau đó tiến hành kiểm tra hiện trường, ghi nhận nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, các tầng nhà ám khói đen.

Do vụ cháy xảy ra tại khu vực đông dân cư, nhiều phương tiện qua lại, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn khu vực.

Xe đầu kéo lật, đè bẹp ô tô con và xe máy khiến 2 phụ nữ tử vong

Xe đầu kéo lật, đè bẹp ô tô con và xe máy khiến 2 phụ nữ tử vong

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 26/3, trên quốc lộ 12B, đoạn qua xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà tin moi cháy nhà ở Nha Trang

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 6 giờ 27 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 8 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 9 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong