Cháy nhà 4 tầng giữa trung tâm Nha Trang, nhiều người hoảng hốt chạy thoát thân

Đời sống 26/03/2026 13:43

Khoảng 10h25 ngày 26.3, một vụ cháy nhà xảy ra trên đường Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa), chủ nhà bị mắc kẹt được cứu kịp thời.

Theo thông tin từ VTC News, trưa 26/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Khánh Hòa khống chế một vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà 4 tầng rộng hơn 70 m² trên đường Lê Thành Phương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Vào khoảng 10h20 cùng ngày, tại căn nhà trên, ngọn lửa bùng phát từ tầng 3, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Cháy nhà 4 tầng giữa trung tâm Nha Trang, nhiều người hoảng hốt chạy thoát thân - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng trên đường Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: VTC News

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có hai người lớn tuổi ở tầng 2. Khi thấy khói bốc lên nghi ngút, cả hai đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Căn nhà nằm giữa một quán ăn và một ngân hàng, khu vực đông người nên nhiều người hoảng loạn chạy ra đường.

Nhân chứng cho biết, ngọn lửa lan rất nhanh chỉ trong vài phút. May mắn quán ăn ở tầng dưới đóng cửa, nếu đang hoạt động thì hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.

Cháy nhà 4 tầng giữa trung tâm Nha Trang, nhiều người hoảng hốt chạy thoát thân - Ảnh 2
Lửa xuất phát từ tầng 3 căn nhà và bao trùm xuống tầng 2, nơi vợ chồng chủ nhà lớn tuổi đang ở - : Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Khánh Hòa đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai dập lửa và ngăn cháy lan.

Đến gần 11h, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng sau đó tiến hành kiểm tra hiện trường, ghi nhận nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, các tầng nhà ám khói đen.

Do vụ cháy xảy ra tại khu vực đông dân cư, nhiều phương tiện qua lại, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn khu vực.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 26/3, trên quốc lộ 12B, đoạn qua xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ.

