Xe đầu kéo lật, đè bẹp ô tô con và xe máy khiến 2 phụ nữ tử vong

Đời sống 26/03/2026 12:26

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 26/3, trên quốc lộ 12B, đoạn qua xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 7h45 ngày 26/3, tại Km106+450 Quốc lộ 12B (địa phận phố Lâm Hoá 1, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo chở đất mang BKS 35C-11XX kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 35RM-002.XX do ông T.V.K. (SN 1982, quê Ninh Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Lạc Sơn - Đại Đồng.

Khi di chuyển đến địa điểm trên, xe đầu kéo bất ngờ đổ nghiêng sang bên trái, đè trúng ô tô con mang BKS 30A-233.XX do bà T.T.H. (SN 1979, trú tại Phú Thọ) điều khiển, cùng xe máy BKS 28N1-396.XX do bà B.T.C. (SN 1986, trú tại Phú Thọ) điều khiển.

Lực lượng Cảnh sát cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp dưới khối lượng lớn đất trên thùng xe tải trút xuống - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, hậu quả, ô tô con và xe máy bị đè bẹp, biến dạng. Hai nữ tài xế tử vong tại hiện trường. Nhận tin báo, Trạm CSGT Tân Lạc (Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Lạc Sơn xử lý vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế T.V.K. không vi phạm nồng độ cồn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe đầu kéo đi không đúng phần đường, dẫn đến tai nạn.

Hiện Trạm CSGT Tân Lạc đang phối hợp với Công an xã Lạc Sơn và các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tối 25/3, trên website của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông cáo liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Xe đầu kéo lật, đè bẹp ô tô con và xe máy khiến 2 phụ nữ tử vong

Xe đầu kéo lật, đè bẹp ô tô con và xe máy khiến 2 phụ nữ tử vong

