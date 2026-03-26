Danh tính hai nữ TikToker đăng video lừa cho vay tiền để chiếm đoạt tài sản

Ngày 25/3, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc đăng tải các video quảng cáo vay tiền tín chấp lãi suất thấp trên nền tảng TikTok.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 25/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi lừa đảo cho vay tiền online trên mạng xã hội. Trước đó, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai, đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc đăng tải các video quảng cáo vay tiền tín chấp lãi suất thấp trên nền tảng TikTok.

Tài khoản TikTok của đối tượng Trần Huyền Trang Theo cảnh sát, các video này được dàn dựng với nội dung hấp dẫn như thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh nhằm thu hút người có nhu cầu vay vốn. Quá trình điều tra cảnh sát xác định, các đối tượng liên quan trong vụ việc gồm Phạm Thị Hảo (SN 1997) và Trần Huyền Trang (SN 2001), cùng quê Phú Thọ.

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, 2 đối tượng nêu trên đã sử dụng mạng xã hội để tự quay, đăng tải video quảng cáo vay tiền, sau đó dẫn dụ người có nhu cầu vay tiền liên hệ qua Zalo. Theo cảnh sát, các đối tượng đã nhờ người khác đứng tên mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Khi có người liên hệ muốn vay tiền, các đối tượng giả danh nhân viên tư vấn, thẩm định hồ sơ nhằm tạo lòng tin, đồng thời đưa ra nhiều lý do yêu cầu nộp phí như phí hồ sơ, lỗi chuyển khoản, tiền phạt. Tài khoản TikTok của đối tượng Phạm Thị Hảo Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng thủ đoạn “bẫy lỗi chuyển khoản”, yêu cầu bị hại chuyển lại tiền và nộp thêm tiền khi ghi sai nội dung. Khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng hứa hẹn hoàn trả nhưng thực tế là chiếm đoạt và chặn liên lạc. Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin vay tiền trên mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, hình ảnh giấy tờ tùy thân cho các đối tượng không rõ danh tính; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ tổ chức cho vay hợp pháp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-hai-nu-tiktoker-ang-video-lua-cho-vay-tien-e-chiem-oat-tai-san-756255.html