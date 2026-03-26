Khẩn trương giải cứu nam thanh niên mắc kẹt trong thang máy chở hàng

Đời sống 26/03/2026 16:29

Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt, nạn nhân bị mắc kẹt trong khu vực thang tời hàng đồ ăn giữa các tầng, tâm lý hoảng loạn, không thể tự thoát ra ngoài.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 12h50 ngày 26/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy – Công an TP Hà Nội nhận tin báo về việc một nam thanh niên bị kẹt trong thang máy chở hàng tại số 223 phố Trần Đại Nghĩa (phường Bạch Mai).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng đến hiện trường; lực lượng chủ yếu thuộc cơ sở 2 đóng tại phố Tạ Quang Bửu (phường Bạch Mai).

Khẩn trương giải cứu nam thanh niên mắc kẹt trong thang máy chở hàng - Ảnh 1
Cảnh sát PCCC&CNCH đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế - Ảnh: Báo Dân trí 

Theo thông tin từ VietNamNet, tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị kẹt trong thang máy chở hàng, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai thiết bị chuyên dụng, tiến hành chống đỡ cấu kiện và tổ chức giải cứu.

 

Khoảng 15 phút sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu nạn đã đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn. Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên chỉ bị thương nhẹ và đã được bàn giao cho lực lượng y tế sơ cứu.

Trước đó, ngày 24/3, lực lượng và phương tiện của cơ sở 2, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 cũng đã kịp thời tham gia chữa cháy, cứu nạn trong vụ cháy nhà dân tại số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai), góp phần hạn chế thiệt hại.

Sau khi tin lời mời “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, 4 thiếu niên ở Lâm Đồng tự ý rời khỏi nhà để vào TPHCM tìm việc nhưng đã được công an kịp thời ngăn chặn, đưa về nhà an toàn.

