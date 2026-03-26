Danh tính 4 bé gái ở Lâm Đồng rời nhà theo lời mời 'việc nhẹ, lương cao'

Đời sống 26/03/2026 16:14

Sau khi tin lời mời “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, 4 thiếu niên ở Lâm Đồng tự ý rời khỏi nhà để vào TPHCM tìm việc nhưng đã được công an kịp thời ngăn chặn, đưa về nhà an toàn.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 26/3, Công an xã Đam Rông 4, Lâm Đồng, cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng ngăn chặn vụ việc 4 bé gái tự ý rời nhà đi tìm việc làm theo lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”.

Theo Công an xã Đam Rông 4, nhiều ngày trước, đơn vị nhận thông tin trình báo từ anh H.T. (trú tại thôn Chiêng Cao Cil Múp, xã Đam Rông 4) về việc con gái anh là cháu Q. (SN 2012) bỏ nhà đi. Vào cuộc xác minh, công an phát hiện Q. cùng 3 em nhỏ khác (14-17 tuổi) lên ô tô khách để di chuyển về hướng TPHCM.

Khi 4 em vừa đến bến xe ở TPHCM, lực lượng chức năng tiếp cận, nắm bắt thông tin và tuyên truyền, vận động, đưa 4 em trở về nhà.

Công an xã Đam Rông 4 đón các thiếu niên tại văn phòng nhà xe - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Dân trí, làm việc với công an, 4 em nhỏ cho biết đã kết nối với một người lạ thông qua mạng xã hội Facebook, được người này giới thiệu công việc nhẹ với mức lương cao. Do cần khoản tiền để phụ giúp gia đình trong cuộc sống nên các em đã làm theo hướng dẫn của người lạ, bắt xe di chuyển về TPHCM để nhận việc.

Theo Công an xã Đam Rông 4, người dụ dỗ 4 cháu chủ yếu nhắn tin qua mạng xã hội, không thể hiện rõ thông tin lai lịch nên tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Hiện, Công an xã Đam Rông 4 giao 4 trẻ em cho gia đình chăm sóc, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc.

NÓNG: Danh tính nhóm người 'giả' bác sĩ, tiêm nước muối tăng kích thước dương vật cho khách

7 bị can tại Viện Thẩm mỹ quốc tế Vera ở phường Khương Đình bị cáo buộc giả bác sĩ, dùng filler trôi nổi và nước muối sinh lý để thực hiện dịch vụ xâm lấn, thu lợi hơn 676 triệu đồng.

Cuối ngày hôm nay (26/3/2026), 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vào túi khó kiểm soát, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, cả đời nằm duỗi ăn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
NÓNG: Danh tính TikToker lừa đảo hàng trăm người bằng cách livestream bán cây hồng muội giả

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài yêu chiều, quý nhân trợ mệnh, trúng số độc đắc, kiếm tiền như cỗ máy, tài lộc tăng như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Giải cứu nữ du khách bị kiệt sức khi leo núi Cô Tiên

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Chương Nhược Nam tái hiện vẻ đẹp thập niên 90 trong phim mới khiến nhiều người xuýt xoa

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Đặc điểm nhận dạng người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Khẩn trương giải cứu nam thanh niên mắc kẹt trong thang máy chở hàng

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về

Danh tính người phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

NÓNG: Danh tính TikToker lừa đảo hàng trăm người bằng cách livestream bán cây hồng muội giả

Giải cứu nữ du khách bị kiệt sức khi leo núi Cô Tiên

Đặc điểm nhận dạng người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè ở TP.HCM

Khẩn trương giải cứu nam thanh niên mắc kẹt trong thang máy chở hàng

NÓNG: Danh tính nhóm người 'giả' bác sĩ, tiêm nước muối tăng kích thước dương vật cho khách

Cháy cửa hàng đồ nhựa, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, khu dân cư náo loạn

