Cửa hàng kinh doanh đồ nhựa bất ngờ phát hỏa, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Vụ hỏa hoạn khiến một khu dân cư ở TPHCM náo loạn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 9h hôm nay (26/3), người dân phát hiện khói đen cùng mùi khét bốc lên từ căn nhà cấp 4 dùng để kinh doanh đồ nhựa trên đường Chung Thị Minh (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM).

Trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ cửa hàng.

Gặp vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội - Ảnh: Báo Dân trí

Lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy mini và kéo vòi nước dập lửa nhưng bất thành do bên trong căn nhà cháy chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

Ngọn lửa sau đó lan sang ngôi nhà liền kề, buộc nhiều hộ dân phải di dời tài sản ra ngoài.

Theo một số nhân chứng, trong quá trình cháy, liên tiếp nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong căn nhà khiến nhiều người hoảng sợ.

Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản bên trong cửa hàng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 12 đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai đội hình từ nhiều hướng, khống chế và dập tắt đám cháy sau hơn một giờ.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong cửa hàng.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.

