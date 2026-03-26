NÓNG: Danh tính TikToker lừa đảo hàng trăm người bằng cách livestream bán cây hồng muội giả

Đời sống 26/03/2026 17:00

Khi khách hàng có nhu cầu, Nam yêu cầu đặt trước một số tiền cụ thể. Sau đó Nam đã gửi không phải cây hồng muội như quảng cáo trên livestream, mà là những cành sầm đá.

Theo thông tin từ VOV, ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Triệu Văn Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự, để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng cuối tháng 12/2025, Triệu Văn Nam (sinh năm 1999, trú tại thôn Kim Tiến, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) đã sử dụng tài khoản TikTok “Hồng Mê Muội” và tài khoản Zalo “Vườn nhà sam” để livestream rao bán các loại cây cảnh, chủ yếu là cây hồng muội.

Triệu Văn Nam bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh:  VOV

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trong quá trình giao dịch, khi khách hàng có nhu cầu mua, Nam yêu cầu chuyển trước một khoản tiền đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không gửi đúng loại cây như đã quảng cáo mà thay vào đó là các cành sầm đá đã bị vặt hết lá, chỉ giữ lại phần búp non để tạo hình giống cây hồng muội. Phần gốc các cành này được vùi trong chậu đất hoặc cát, có giá trị thấp hơn rất nhiều so với cây thật.

Khi phát hiện bị lừa, nhiều khách hàng đã liên hệ qua điện thoại hoặc Zalo để phản ánh, tuy nhiên Nam không nghe máy, không trả lời tin nhắn hoặc chủ động chặn liên lạc.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn nêu trên, Triệu Văn Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những cá nhân là bị hại của đối tượng Triệu Văn Nam nhanh chóng đến trình báo tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên (địa chỉ: số 6 Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên thụ lý vụ án, Thiếu tá Phạm Ngọc Hưng (số điện thoại: 0917.848.886) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Giải cứu nữ du khách bị kiệt sức khi leo núi Cô Tiên

Giải cứu nữ du khách bị kiệt sức khi leo núi Cô Tiên

Ngày 26/3, chỉ huy Trung tâm 114 Khánh Hòa thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết các lực lượng của đơn vị vừa cứu sống một du khách nước ngoài bị kiệt sức khi leo núi Cô Tiên (phường Bắc Nha Trang).

