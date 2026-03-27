Tặng bằng khen cho 7 cá nhân xả thân cứu người trong vụ cháy ở Hoàng Mai

Đời sống 27/03/2026 11:01

Bảy cá nhân bao gồm người dân và chiến sĩ phòng cháy được UBND TP Hà Nội khen thưởng vì không ngại hiểm nguy cứu người trong đám cháy xảy ra tại đường Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 26/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký quyết định tặng bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc, cứu người dân trong vụ cháy tại nhà số 3, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

Anh Nguyễn Lê Tú (sinh năm 2006, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) là nam sinh lao vào cứu người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Tặng bằng khen cho 7 cá nhân

Theo đó, 7 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Hà Nội gồm:

1. Anh Nguyễn Lê Tú, quê xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

2. Ông Nguyễn Văn Cường, quê xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An. 

3. Ông Nguyễn Tiến Long, hộ khẩu thường trú tại tổ 15, Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

4. Ông Nguyễn Văn Đáp, quê xã Hải An, tỉnh Ninh Bình (tạm trú tại tổ 15, phường Hoàng Mai).

5. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, quê xã Hải An, tỉnh Ninh Bình (tạm trú tại tổ 15, phường Hoàng Mai).

6. Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khu vực số 9 - Phòng PC07 Công an TP Hà Nội.

7. Đại úy Nguyễn Văn Huy, cán bộ Đội chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khu vực số 12 - Phòng PC07 Công an TP Hà Nội.

Theo đó, ngoài bằng khen, mức thưởng cho cá nhân bằng 4,5 lần mức lương cơ sở, theo nghị quyết số 04/2025 ngày 29/4/2025 của HĐND TP.

Anh Dung được đề nghị tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng

Theo thông tin từ VnExpress, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xét, tặng bằng khen cho một số cá nhân đã có hành động cứu người trong vụ cháy kể trên.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội kính trình Thủ tướng Chính phủ xét, tặng bằng khen cho ông Nguyễn Văn Dung, quê xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình (tạm trú tại tổ 15, phường Hoàng Mai, Hà Nội), đã có thành tích xuất sắc đột xuất, cứu sống người dân trong vụ cháy tại nhà số 3, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Đại úy Nguyễn Văn Huy, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 12 sau khi tiếp cận tầng 6 ngôi nhà đã cứu nạn nhân an toàn
