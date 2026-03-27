Chân dung người phụ nữ bỏng 78% cơ thể vì cứu con riêng của bạn trai sau 19 năm

Đời sống 27/03/2026 12:46

Từng muốn buông xuôi khi cơ thể bỏng 78%, chị Phương Thảo giờ đây có tổ ấm viên mãn bên người chồng ít nói nhưng luôn âm thầm che chở suốt 9 năm qua.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, hè năm 2007, chị Thảo Lê (phường Cao Lãnh, Đồng Tháp) cùng bạn trai và con trai riêng của anh đang ở phòng trọ thì bình gas bất ngờ phát nổ. Ngay lúc đó, chị ôm chặt đứa bé nhưng ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chị vội dùng tay che mặt đứa trẻ, ôm chặt vào lòng rồi ngất đi.

Các bác sĩ kết luận chị Thảo bị bỏng 78% cơ thể. Gương mặt chằng chịt sẹo kéo dài từ cằm đến khóe miệng, hốc mắt khiến chị nhiều lần rơi vào tuyệt vọng, từng nghĩ đến việc rời bỏ thế gian. Thế nhưng, chị vẫn tiếp tục cố gắng.

Hai năm sau, chị sinh thêm một con chung với bạn trai. Tuy nhiên, những mâu thuẫn liên tiếp khiến mối quan hệ rạn nứt. Cuối cùng, người đàn ông rời đi, để lại chị một mình gồng gánh cả con riêng lẫn con chung. Chị Thảo luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh, mạnh mẽ xây dựng cuộc sống mới cho các con và chính mình.

Những tháng ngày sau đó, 3 mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày trong khó khăn, còn chị phải đối mặt với sự tự ti khi ngoại hình thay đổi, nhiều người xung quanh xa lánh.

Chân dung người phụ nữ bỏng 78% cơ thể vì cứu con riêng của bạn trai sau 19 năm - Ảnh 1
Trong những tháng ngày khó khăn, anh Bình đã xuất hiện, trở thành chỗ dựa vững chắc cho 3 mẹ con chị Thảo

Những tưởng cuộc sống sẽ mãi bế tắc và kéo dài như vậy, nhưng bước ngoặt tới vào năm 2016. Chị tình cờ quen anh Thái Bình, một tài xế xe tải qua mạng xã hội.

Sau nửa năm trò chuyện, cả hai gặp nhau lần đầu và nhanh chóng tìm được sự đồng cảm. Dù nhận ra sự chân thành của anh, chị Thảo vẫn từ chối lời đề nghị gắn bó vì mặc cảm, lại lo anh là con trai trưởng, chưa từng lập gia đình.

"Tôi từ chối anh vào thời điểm đó vì nghĩ bản thân không xứng đáng với anh, nhưng anh vẫn kiên quyết, dùng hành động chứng minh thay cho lời nói. Thấy sự chân thành từ anh, tôi nhiều lần bật khóc", chị Thảo tâm sự với Tri Thức - Znews.

Chân dung người phụ nữ bỏng 78% cơ thể vì cứu con riêng của bạn trai sau 19 năm - Ảnh 2
Chị Phương Thảo ở phường Cao Lãnh, Đồng Tháp, tháng 1/2026

Theo thông tin từ VnExpress, đầu năm 2017, họ chính thức yêu nhau nhưng lại gặp sự phản đối quyết liệt từ gia đình anh Bình. Đúng lúc này, chị Thảo phát hiện mình mang thai.

 

Trong suốt thời gian đó, anh Bình luôn ở bên chăm sóc. Mỗi sáng, anh dậy sớm nấu cháo, chuẩn bị nước ấm, thuốc men cho người yêu.

Khi biết sắp có thêm thành viên mới, bà ngoại anh Bình mủi lòng, thương con cháu nên chủ động đón chị Thảo về nhà, chuẩn bị từng món đồ nhỏ cho em bé.

Cậu bé được chị Thảo cứu nay đã 21 tuổi, rất ngoan ngoãn và yêu thương mẹ. Khi mẹ có hạnh phúc mới, cậu rất mừng vì dượng Bình yêu thương gia đình, giúp mẹ có điểm tựa vững chãi.

"Đến nay, tôi đã trải qua 32 cuộc phẫu thuật tái tạo da, và trong mỗi lần vào viện, anh Bình luôn là người đồng hành bên cạnh", chị Thảo trải lòng.

Chỉ vì buồng chuối, em trai nhẫn tâm sát hại anh ruột

Tối 26/3, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, chiều cùng ngày, Công an tỉnh đã bắt giữ Trần Văn Quyên (76 tuổi, hộ khẩu thường trú thôn Hưng Thịnh, xã Đông Tiền Hải) sau khi người này đâm chết anh ruột.

