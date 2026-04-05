Sau phát ngôn gây 'bão' về bánh mì, nữ TikToker chính thức lên tiếng xin lỗi

Xã hội 05/04/2026 10:55

Clip sau khi được đăng tải gây phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, nữ TikToker ngay sau đó đã ẩn đi clip nhưng vụ việc vẫn gây tranh cãi gay gắt.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, hôm 4/4, nữ TikToker này đăng tải đoạn clip vừa ăn bánh mì vừa nói: "Tại sao đó giờ mọi người không thấy mình ăn bánh mì. Trong suy nghĩ của mình, bánh mì chỉ lúc nào đói khát, khổ cực mới ăn. Mình cảm giác ăn bánh mì rất là khổ…".

Hơn thế, trong clip nữ TikToker này còn cắn hai miếng bánh mì và nhả ra ngay vì cho rằng không có gia vị.

Cô cũng nói rằng: "Đúng là ăn bánh mì cảm giác nó khổ thật đấy, …Cho dù ăn ở nhà hàng vẫn khổ". Ngoài liên tục chê ăn bánh mì khổ, nữ TikToker còn tỏ thái độ rất khó chịu với món ăn này.

Nữ TikToker gây phẫn nỗ khi vừa ăn bánh mì vừa nói: "Chỉ khi cực khổ, nghèo đói mới ăn". Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Clip vừa ăn bánh mì vừa chê bai của nữ TikToker HL được đăng tải, đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết các ý kiến đều chỉ trích nữ TikToker khi chê bai món ăn bình dân phổ biến ở Việt Nam.

Một tài khoản viết: “Mình đi làm rẫy, có bánh mì ăn là ngon lắm rồi. Đây là món yêu thích của mình”. Có tài khoản lại viết: “Mẹ tui bán bánh mì, nuôi anh em tui khôn lớn đó”…

Một tài khoản khác cho rằng: "Bánh mì Việt Nam đã lọt vào top món ăn ngon nhất thế giới. Du khách nước ngoài tới Việt Nam đều trầm trồ trước món ăn này".

Sau khi nhận hàng loạt ý kiến chỉ trích, nữ TikToker này đã xóa clip. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tràn vào các tài khoản mạng xã hội Tiktok, Facebook có tên HL và để lại nhiều bình luận bày tỏ bức xúc.

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, nữ TikToker H.L. xác nhận đã đăng tải lời xin lỗi ngay sau vụ việc. Người này cho rằng trong quá trình ăn bánh mì đã chia sẻ cảm xúc riêng của bản thân thời điểm đó và hoàn toàn không có ý tấn công quán bánh mì hay hàm ý khác.

Sau khi nhận hàng loạt ý kiến chỉ trích, nữ TikToker này đã xóa clip. Ảnh: Báo Dân Trí. 

"Đây hoàn toàn là cảm xúc cá nhân của tôi nhưng nó đã không đúng và tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người", nữ TikToker giãi bày.

Trong bài đăng tải lời xin lỗi, nữ TikToker H.L. cho rằng những phát ngôn của bản thân không đúng chuẩn mực, tạo ra nội dung không tốt và làm nhiều người cảm thấy khó chịu. Cô gái trẻ cũng nhìn nhận, cách nói của mình vô duyên, kém tế nhị và bày tỏ việc đã biết lỗi nên mong mọi người bao dung, tạo cơ hội để sửa sai.

"Đây là một bài học đắt giá để mình rút kinh nghiệm sâu sắc, từ nay về sau mình sẽ cẩn trọng và chỉn chu hơn trong từng lời ăn tiếng nói khi đưa lên mạng. Mình biết là dù vô tình hay cố ý thì sai vẫn là sai", nữ TikToker viết.

Nhiều người đã chỉ trích nữ TikToker đã có những phát ngôn khi chê bai bánh mì Việt Nam.

Cộng đồng mạng lên tiếng việc bánh mì Việt Nam được đưa vào từ điển Oxford (hệ thống từ điển tiếng Anh uy tín hàng đầu thế giới do Nhà xuất bản Đại học Oxford phát hành) như một danh từ riêng, được đánh giá "bánh mì là loại sandwich ngon nhất thế giới". Tuy nhiên, với phát ngôn từ TikToker H.L. không ít người bày tỏ sự thất vọng.

H.L. được biết đến với trang TikTok hơn 3,1 triệu người theo dõi. Trên trang cá nhân, nữ TikToker thường quay clip về thời trang, ăn uống, du lịch của bản thân.

