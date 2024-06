Hình ảnh sư Thích Minh Tuệ bị lợi dụng để trục lợi, kiếm tiền: Đoàn người hành khất có đến 28 Tiktoker

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều tiktoker, youtuber, facebooker lợi dụng “hiện tượng Thích Minh Tuệ” để trục lợi.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dùng mạng xã hội tuân thủ Luật An ninh mạng, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tránh việc tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa bàn.