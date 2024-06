Sau 5 ngày được hỗ trợ, ông Thích Minh Tuệ chính thức nhận Căn cước công dân, tiết lộ sức khoẻ hiện tại

Theo thông tin từ Tạp chí Người Đưa Tin, chiều ngày 8/6, Phòng Cảnh sát quản lí hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai đã làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú (hay còn gọi là Thích Minh Tuệ).

Tại trụ sở công an, công dân Lê Anh Tú đã được nhận CCCD sau 5 ngày làm thủ tục. "Sau đây, anh Tú sẽ được cấp CCCD và luôn luôn mang theo nó trong người và sử dụng được rất nhiều tiện ích như đi máy bay, đi khám bệnh BHYT và nhiều việc khác phục vụ cho bản thân mình. Nếu làm mất CCCD, anh Tú có thể đến công an để khai báo và làm lại", đại diện Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ.