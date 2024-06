Xử phạt chủ kênh youtube vì giật tít câu view về ông Thích Minh Tuệ

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an xã Hương Thọ (TP Huế) làm việc với chủ một kênh YouTube để làm hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến ông Thích Minh Tuệ.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 3/6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an xã Hương Thọ (TP Huế) làm việc với chủ một kênh YouTube để làm hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến ông Thích Minh Tuệ. Cụ thể, ngày 2/6, kênh YouTube có tên "15s Bình Dương" do ông Nguyễn Văn T. (trú tỉnh Bình Dương) quản lý đã đăng tải các video quay các hình ảnh liên quan đến đoàn của ông Thích Minh Tuệ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng xác định, các video này đăng tải có tiêu đề, ảnh bìa thể hiện nội dung "giật tít", "câu view", thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự địa phương, gây hoang mang trong nhân dân. Tiếp đó, ngày 3/6, tại kênh YouTube "15s Bình Dương" do ông Nguyễn Văn T. quản lý đăng tải clip với nội dung: "Chị gái dân địa phương cho biết vị trí thầy đang ở đâu, cực căng". Lực lượng chức năng làm việc với ông T - người liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật về ông Thích Minh Tuệ - Ảnh: Lao động Theo thông tin từ báo Lao động, tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn T đã nhận thức được việc bản thân đăng tải các video có tiêu đề, ảnh bìa thể hiện nội dung "giật tít", "câu view", thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự địa phương nơi ông Thích Minh Tuệ đi qua đã gây hoang mang trong nhân dân; tạo sự hiếu kỳ, tò mò cho người dân dẫn đến tụ tập đông người cản trở giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Ông Nguyễn Văn T đã viết bản tường trình, xin cam đoan từ nay về sau không tái diễn việc làm tương tự và chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở TTTT đã yêu cầu ông Nguyễn Văn T gỡ bỏ video đã đăng tải trên các kênh YouTube và mạng xã hội và cam đoan không tái diễn hành vi tương tự. Đồng thời, đang hoàn thành các thủ tục để xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định đối với ông T. Theo Thanh tra Sở TTTT tỉnh Thừa Thiên Huế, với hành vi này, ông T sẽ bị xử phạt 7,5 triệu đồng.