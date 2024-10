Chị Y Thỉu (chị gái của nạn nhân) cho biết: “Ngày 28/8, biết bố tôi đang trên đường xuống Đà Nẵng, sợ Y.H gặp bố thì mọi chuyện sẽ bị lộ nên Minh dụ em gái tôi nghỉ việc về Gia Lai mở cửa hàng tạp hóa. Đồng thời gọi xe chở điều hòa, tủ lạnh, bếp ga, quạt điện (do Y.H mua sắm trước đó) chuyển hết về trên đó, vì thế 2 bố con không gặp nhau”.

“Khoảng 7h sáng 8/9, Y.H nhắn tin với nội dung: “Em mới đi khỏi Gia Lai rồi, đang ở Đăk Tô. Mai suôn sẻ em ra Đà Nẵng. Nếu thuận lợi mai mốt em ra ngoài đó kiếm việc làm lại. Nhờ vả bác hai đừng ghét bỏ NyNy (tên gọi ở nhà của con gái) nhé”. Nếu em có chuyện gì mong bác hai thương NyNy với nhé...”, chị Y Thỉu cho biết.

Cũng theo chị Y Thỉu, sau khi Minh báo công an là Y.H lấy trộm xe, qua làm việc và xác minh, công an xác định đây là tình huống bỏ chạy để bảo vệ bản thân nên không truy cứu trách nhiệm, tuy nhiên phải tạm giữ xe máy do không có giấy tờ.

“Chiều 15/10, sau hơn 1 tháng yên ổn, Y.H gửi quà và nhắn tin là không tham dự sinh nhật của con trai tôi. Khuya hôm đó, tôi thấy bức ảnh hai bàn tay đeo nhẫn nên nghi ngờ là Minh xuất hiện. Tuy nhiên lại nghĩ rằng Minh không dám ra Đà Nẵng, rồi sáng hôm sau em gái tôi đã bị sát hại hết sức đau lòng”, chị Y Thỉu nghẹn ngào.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tháng làm việc yên ổn ở Đà Nẵng thì Minh lại tiếp tục tìm đến và gây ra sự việc đau lòng.

Bị can Phan Văn Minh tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, Phan Văn Minh đến Đà Nẵng ngày 14/10, thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu).

Trưa 16/10, Minh và chị Y.H. phát sinh mâu thuẫn tình cảm. Lúc này, Minh dùng 2 con dao đâm nhiều lần vào người bạn gái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Minh rời khỏi nhà nghỉ, lẩn trốn tại khu vực đồi núi ở xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Sau 4 giờ truy tìm, Công an Đà Nẵng bắt giữ được Minh và đưa đến bệnh viện điều trị. Căn cứ vào tình hình sức khỏe của đối tượng, công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra.