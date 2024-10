Kết quả xác minh ban đầu, tối 23/10, Công an phường 3 nhận được tin báo có vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại trường.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 24/10, Công an ở Vĩnh Long đang làm rõ vụ nam sinh Trường Đại học Xây dựng miền Tây (ở TP Vĩnh Long) được phát hiện tử vong trong khuôn viên sân trường.

Nam sinh là D.T.T. (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). T. là sinh viên khóa 24 - ngành Kỹ thuật cấp thoát nước, vừa làm thủ tục nhập học giữa tháng 8 vừa qua.

Tối qua, bảo vệ Trường Đại học Xây dựng miền Tây phát hiện nam sinh mặc đồng phục thể dục của trường nằm úp mặt xuống đường. Khuôn mặt nạn nhân bị biến dạng, chảy nhiều máu. Bảo vệ đã tri hô và trình báo cơ quan công an.

Nguyên nhân vụ sinh viên tử vong đang được điều tra làm rõ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Công an TP Vĩnh Long phối hợp các đội nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận định ban đầu nạn nhân tử vong do đa chấn thương, chấn thương ngực.

Nhiều sinh viên hiếu kỳ tụ tập trước và bên hông trường theo dõi sự việc. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng nam sinh ngã từ trên lầu xuống đất dẫn đến tử vong. Ba mẹ của nam sinh này đều là công nhân, hoàn cảnh khó khăn.

Thi thể nam sinh đã được đưa về quê mai táng.

