Lấy vợ hơn 2 tuổi, bước vào phòng tân hôn thì hoảng hồn chết sững trước 'hành động lạ' của cô ấy

Tâm sự 16/06/2026 23:00

Đến khi tôi bước vào phòng tân hôn thì hoảng hồn chết sững. Tôi thấy Hương đang vạch áo lên cho một đứa trẻ bú sữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy vì nghĩ có phải vì mình uống say nên nằm mơ?

Tôi năm nay đã 30 tuổi, có công việc với thu nhập ổn định, ngoại hình cũng ưa nhìn. Tôi từng yêu qua nhiều người nhưng chỉ có Hương là người phụ nữ tôi muốn lấy làm vợ nhất.

Cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng trông vẫn trẻ trung lắm. Tôi thương Hương không phải chỉ vì vẻ bề ngoài mà còn vì tính cách dịu dàng của cô ấy. Hương nấu ăn rất ngon, giỏi chăm sóc người khác. Từ ngày gặp Hương, tôi lúc nào cũng thấy ấm áp, vui vẻ. Vì thế dù mới quen nhau được 10 tháng, tôi đã quyết lấy Hương làm vợ. 

Nhưng vì Hương lớn tuổi hơn tôi nên không được lòng ba mẹ tôi. Tôi thì cứ mặc kệ, dù sao lấy vợ cũng là lấy cho tôi, cha mẹ tôi không thể ngăn cản được. Chúng tôi tiến hành lễ cưới nhanh chóng, tôi thấy vô cùng hạnh phúc khi lấy được người vợ như Hương. Đêm đó tôi dù vui mừng ăn uống với bạn bè nhưng vẫn giữ sức để dành cho đêm tân hôn cùng vợ.

Đến khi tôi bước vào phòng tân hôn thì hoảng hồn chết sững. Tôi thấy Hương đang vạch áo lên cho một đứa trẻ bú sữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy vì nghĩ có phải vì mình uống say nên nằm mơ?

Lấy vợ hơn 2 tuổi, bước vào phòng tân hôn thì hoảng hồn chết sững trước 'hành động lạ' của cô ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Khi phát hiện tôi đang nhìn thì Hương giật mình run rẩy, cô ấy bắt đầu khóc rồi nói với tôi:

“Em xin lỗi anh, em sợ khi nói ra sự thật thì anh không chấp nhận được nên em mới…”

Hương càng khóc nhiều hơn khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Sau khi cố bình tĩnh lại, cô ấy kể một câu chuyện đã giấu tôi từ lúc mới quen nhau đến tận khi là vợ chồng. Hóa ra trước khi quen tôi Hương đã sinh một đứa con với người yêu cũ.

Dù bị người yêu phản bội nhưng cô ấy vẫn cắn răng sinh con, không muốn phá thai. Khi cha mẹ của Hương biết thì một mực ôm cháu về nuôi, họ không muốn vì đứa trẻ này mà Hương không lấy được chồng. Vì Hương là chị cả trong nhà, cha mẹ cô ấy sợ mang tiếng rồi bốn người em sau này khó lập gia đình. Một năm nay, Hương chẳng mấy khi được gặp con, đứa trẻ đến giờ cũng chỉ mới 2 tuổi.

Hôm nay, em gái của Hương vì thương cháu bệnh nên lén bế thằng bé lên gặp Hương. Cha mẹ Hương đang ở lễ cưới của chúng tôi nên không phát hiện được. Tranh thủ lúc tôi ăn uống tiếp đãi bạn bè thì Hương về phòng cho con bú. Cô ấy vừa ôm đứa con nhỏ trong tay vừa năn nỉ tôi tha lỗi cho cô ấy. Hương nói rất yêu tôi nên mới đồng ý lấy tôi, nhưng cha mẹ cô ấy lại không muốn tôi biết đứa trẻ này tồn tại. Cô ấy hứa đây là lần cuối gặp con, cũng vì thương nhớ con quá nên không kiềm lòng được.

Tôi nhìn người vợ mới cưới trước mặt mà trong lòng vừa đau đớn vừa thương xót. Tôi đau đớn vì cô ấy đã lừa tôi bấy lâu nay, không hề tin tưởng tôi yêu cô ấy thật lòng. Nếu cô ấy tin tôi thì có lẽ tôi đã chấp nhận con của cô ấy như con của mình. Tôi xót xa vì thương cho Hương đã chịu nhiều tổn thương nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ trách nhiệm làm mẹ. Đứa trẻ kia cũng đâu có tội tình gì.

Đêm đó, tôi vì còn giận nên nói Hương để tôi suy nghĩ, nhưng tôi cũng bảo cô ấy để con ngủ ở đây. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn không muốn ly hôn với Hương nhưng tôi cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ làm sao để cha mẹ tôi chấp nhận mẹ con Hương. Quả thật tôi đang rất rối trí.

Phát hiện phòng tắm có âm thanh nhạy cảm, tôi chết sững khi thấy chồng quần áo xộc xệch như vừa mới mặc vào

Phát hiện phòng tắm có âm thanh nhạy cảm, tôi chết sững khi thấy chồng quần áo xộc xệch như vừa mới mặc vào

Thời gian gần đây, tôi thấy chồng rất bận rộn, đi sớm về khuya. Khi tôi hỏi thì anh nói do có việc ngoài ý muốn, cần thời gian để giải quyết. Tôi cũng không hỏi nhiều, nghĩ bụng chắc anh có việc riêng chưa muốn nói với tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Lấy vợ hơn 2 tuổi, bước vào phòng tân hôn thì hoảng hồn chết sững trước "hành động lạ" của cô ấy

Lấy vợ hơn 2 tuổi, bước vào phòng tân hôn thì hoảng hồn chết sững trước "hành động lạ" của cô ấy

Tâm sự 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, lộc tứ phương đổ về, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến

Sau ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, lộc tứ phương đổ về, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 17/6/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Trúng số độc đắc đúng ngày 17/6/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đại tiệc mua sắm hè tại Bắc Ninh: Có xe đưa đón miễn phí, chỗ vui chơi cho trẻ nhỏ

Đại tiệc mua sắm hè tại Bắc Ninh: Có xe đưa đón miễn phí, chỗ vui chơi cho trẻ nhỏ

Thị trường 4 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc đúng, nam phát tài, nữ thịnh vượng, sự nghiệp nở rộ, an nhàn sung sướng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc đúng, nam phát tài, nữ thịnh vượng, sự nghiệp nở rộ, an nhàn sung sướng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Lấy hết can đảm để nói sự thật vì bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn cười

Lấy hết can đảm để nói sự thật vì bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn cười

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, quý nhân chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, quý nhân chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Giúp việc chửa mang thai vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô sốc khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Giúp việc chửa mang thai vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô sốc khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Tâm sự Eva 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Tử vi thứ Tư 17/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Tư 17/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/6/2026: Bật tăng mạnh mẽ, chênh lệch 13 triệu đồng/lượng so với thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 16/6/2026: Bật tăng mạnh mẽ, chênh lệch 13 triệu đồng/lượng so với thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lấy hết can đảm để nói sự thật vì bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn cười

Lấy hết can đảm để nói sự thật vì bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn cười

Chê vợ hay càm ràm, tôi bắt đầu cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ rồi nhận cái kết vô cùng đau đớn

Chê vợ hay càm ràm, tôi bắt đầu cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ rồi nhận cái kết vô cùng đau đớn

Biết con trai cặp bồ, mẹ chồng khuyên tôi đừng nín nhịn, còn cùng tôi đi đánh ghen để cho cô gái kia phải thấy sợ

Biết con trai cặp bồ, mẹ chồng khuyên tôi đừng nín nhịn, còn cùng tôi đi đánh ghen để cho cô gái kia phải thấy sợ

Thấy tờ giấy lạ dưới giường nhà bạn gái, tôi tò mò nhìn qua thì điếng người “vỡ tim” khi thấy thông tin trên đó

Thấy tờ giấy lạ dưới giường nhà bạn gái, tôi tò mò nhìn qua thì điếng người “vỡ tim” khi thấy thông tin trên đó

Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc

Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc

Cứ mỗi lần chồng đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm gõ cửa liên hồi, đưa cho tôi một thứ khiến tôi bất ngờ

Cứ mỗi lần chồng đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm gõ cửa liên hồi, đưa cho tôi một thứ khiến tôi bất ngờ