Bị chồng cũ chê xấu, mẹ đơn thân chỉ nói một câu khiến ai cũng xấu hổ

Tâm sự 01/08/2026 18:30

Sau ly hôn, chị bắt đầu một cuộc sống mới. Chị bắt đầu thay đổi cách ăn mặc, trang điểm khi đi ra đường, quần áo, tóc tai cũng gọn gàng hơn trước. Không còn phải phục vụ chồng và gia đình chồng, chị có thời gian yêu thương bản thân mình hơn.

Chị và anh ly hôn đã hơn 2 năm nay. Chị một mình nuôi con, trở thành mẹ đơn thân và giành quyền nuôi con. Còn anh thì nhanh chóng có vợ mới. Mỗi tháng anh vẫn chu cấp cho mẹ con chị, nhưng không thấm vào đâu. Chị phải làm đủ thứ việc để kiếm tiền nuôi con.

Sau ly hôn, chị bắt đầu một cuộc sống mới. Chị bắt đầu thay đổi cách ăn mặc, trang điểm khi đi ra đường, quần áo, tóc tai cũng gọn gàng hơn trước. Không còn phải phục vụ chồng và gia đình chồng, chị có thời gian yêu thương bản thân mình hơn. Đúng thật, đàn bà xinh đẹp nhất là khi không thuộc về bất cứ ai. Đàn bà sau ly hôn như chị sống hạnh phúc hơn cả khi còn có chồng. 

Có lần, chị gặp lại chồng cũ ở một quán ăn quen thuộc. Anh ngồi cùng bạn bè, nói chuyện rất lớn tiếng. Chị ngồi bàn bên cạnh nhưng anh không biết.

Chị không có ý định chào hỏi nên nhắm mắt làm ngơ, xem như không quen biết. Nhưng một lát sau, tự dưng trong câu chuyện của anh lại xuất hiện tên chị. Anh còn nói rất lớn tiếng.

Bị chồng cũ chê xấu, mẹ đơn thân chỉ nói một câu khiến ai cũng xấu hổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

- Vợ cũ của tao xấu lắm, suốt ngày ăn mặc lôi thôi, tóc tai thì rối xù nhìn mà phát chán, nghĩ lại ly hôn là quyết định sáng suốt.

Tiếp theo là một tràng cười khả ố của đám bạn. Trong lòng giận sôi nhưng chị cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi tiến đến bàn anh nở một nụ cười thật tươi.

- Đã lâu không gặp.

Những người bạn của anh ồ lên, có người đẩy tay anh rồi hỏi nhỏ.

- Cô em nào xinh vậy mày?

Anh ta choáng váng khi nhìn thấy chị, không thể ngờ vợ cũ của mình xinh đẹp đến thế. Nghĩ đến lời chê bai lúc nãy, anh ta hơi lúng túng. Không đợi anh trả lời người bạn kia, chị đã tự giới thiệu.

- Chào các anh, tôi chính là cô “vợ cũ xấu xí” mà khi nãy anh ấy nói đó.

Anh ta cúi mặt, không dám ngẩng lên nhìn bất cứ ai. Trước khi đi, chị còn nói thêm.

- Bao lâu nay anh vẫn vậy, cái tính đàn bà vẫn không thay đổi. May mà tôi ly hôn sớm để có thể xinh đẹp như bây giờ. Nếu còn ở bên anh, có lẽ tôi vẫn mãi "xấu xí" thật.

Nói xong chị thản nhiên rời đi, bỏ lại anh với đám bạn đang ngơ ngác. 

Chồng mất ở nước ngoài, ngày về tôi sốc khi phát hiện ra bí mật của anh ta

Chồng mất ở nước ngoài, ngày về tôi sốc khi phát hiện ra bí mật của anh ta

Vậy mà gần một năm nay, chồng tôi không gửi về nhà đồng nào. Mọi chi phí sinh hoạt đều do tôi tự gánh vác. Tôi hỏi tiền thì chồng bảo kinh tế khó khăn, giờ dịch bệnh nên công việc không kiếm được như trước.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 1 giờ 51 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng