Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì uống một ly nước ép cà rốt mỗi ngày?

Dinh dưỡng 26/04/2026 11:30

Nước ép cà rốt rất bổ dưỡng, có nhiều lợi ích cho sức khỏe và có thể dễ dàng làm tại nhà. Vậy nước ép cà rốt có tác dụng gì và những lưu ý nào khi sử dụng loại nước ép này?

Cà rốt là một thực phẩm được ưa thích bởi rất nhiều người và có giá trị dinh dưỡng cao. Bên cạnh đó, nó cũng chứa một lượng lớn beta-carotene, chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì uống một ly nước ép cà rốt mỗi ngày? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của nước ép cà rốt

Cải thiện thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt

Lợi ích nổi tiếng nhất của nước ép cà rốt chính là khả năng bảo vệ đôi mắt nhờ hàm lượng Beta-carotene cực cao (tiền chất của vitamin A). Hợp chất này giúp võng mạc hấp thụ ánh sáng tốt hơn, ngăn ngừa tình trạng quáng gà và giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể ở người cao tuổi, giúp đôi mắt luôn sáng khỏe và tinh anh.

Tăng cường hệ miễn dịch và kháng viêm tự nhiên

Nước ép cà rốt chứa sự kết hợp hoàn hảo giữa vitamin C và vitamin A, hai chất chống oxy hóa quan trọng nhất giúp củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể. Việc uống nước ép cà rốt thường xuyên kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại sự tấn công của vi khuẩn, virus và làm giảm tình trạng viêm nhiễm mãn tính, từ đó giúp bạn ít bị ốm vặt hơn khi thời tiết thay đổi.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì uống một ly nước ép cà rốt mỗi ngày? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, ổn định huyết áp

Nước ép cà rốt là nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất thiết yếu giúp kiểm soát nồng độ natri và thư giãn các mạch máu. Thói quen uống nước ép cà rốt giúp duy trì mức huyết áp ổn định, giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu và ngăn ngừa các mảng bám xơ vữa động mạch, từ đó bảo vệ hệ tim mạch luôn vận hành trơn tru và khỏe mạnh.

Ngăn ngừa nguy cơ ung thư

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất như polyacetylenes, beta-carotene và lutein trong nước ép cà rốt có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào đột biến. Đặc biệt, việc tiêu thụ nước ép cà rốt thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư phổ biến như ung thư phổi, ung thư vú và ung thư đại trực tràng nhờ khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì uống một ly nước ép cà rốt mỗi ngày? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa

Sở hữu hàm lượng vitamin C dồi dào, nước ép cà rốt đóng vai trò chủ chốt trong quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc cho làn da. Ngoài ra, các carotenoid trong cà rốt còn giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím, làm mờ các vết thâm nám và mang lại vẻ ngoài hồng hào, rạng rỡ, đồng thời ngăn chặn sự hình thành sớm của các nếp nhăn.

Uống nước ép cà rốt mỗi ngày có tốt không?

"Uống nước ép cà rốt mỗi ngày có tốt không?", câu trả lời là không. Cà rốt chứa nhiều dinh dưỡng như: Vitamin A, vitamin B, chất xơ và có nhiều thành phần cần thiết cho cơ thể. Sử dụng cà rốt giúp tăng cường sức đề kháng, chăm sóc cho mắt và da, và mang lại nhiều lợi ích khác cho người sử dụng. Do đó, cà rốt được khuyên dùng thường xuyên.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì uống một ly nước ép cà rốt mỗi ngày? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, việc uống nước cà rốt mỗi ngày không được khuyến nghị, để tận dụng tốt nhất các công dụng của cà rốt, cần uống đúng cách và đúng liều lượng. Một người khỏe mạnh bình thường chỉ nên uống khoảng 2 - 3 ly nước ép cà rốt mỗi tuần. Mỗi lần uống, chỉ cần lượng nước ép khoảng 100 ml là đủ để cơ thể hấp thụ những dưỡng chất cần thiết.

Sử dụng quá nhiều nước ép cà rốt có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Các vấn đề thường gặp khi tiêu thụ quá nhiều cà rốt là làn da và mắt có thể trở nên vàng, và mất cảm giác ngon miệng. Tuy nhiên, khi ngừng sử dụng cà rốt trong một thời gian, các triệu chứng đã nêu sẽ dần biến mất.

Những đối tượng không nên sử dụng nước ép cà rốt

Lưu ý không nên sử dụng nước ép cà rốt ở một số đối tượng sau:

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì uống một ly nước ép cà rốt mỗi ngày? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thai và cho con bú: Cà rốt là thực phẩm an toàn để bổ sung vào chế độ ăn khi bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Tuy nhiên, nên sử dụng cà rốt và nước ép cà rốt ở mức độ vừa phải, tránh tiêu thụ quá nhiều.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: Cho trẻ uống nhiều nước ép cà rốt có thể gây vàng da và làm tăng nguy cơ sâu răng.

Những người bị dị ứng: Những ai dị ứng với bạch dương, ngải cứu, gia vị, thường xuân, rau mùi tây hoặc cần tây có thể bị dị ứng với cà rốt. Người dị ứng với nước ép cà rốt nên tránh sử dụng loại đồ uống này.

Cà rốt đen và cà rốt đỏ: Loại nào tốt cho sức khỏe hơn?

Cà rốt đen và cà rốt đỏ: Loại nào tốt cho sức khỏe hơn?

Cà rốt có nhiều màu sắc hơn là chỉ có màu cam, với các loại đen, tím và đỏ mang lại hương vị độc đáo và lợi ích cho sức khỏe.

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