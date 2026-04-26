Đậu xanh có nhiều công dụng trong việc phòng ngừa các bệnh nguy hiểm, đồng thời giúp cải thiện hệ tiêu hóa, thậm chí còn có thể giúp giảm cân. Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi đậu xanh có tác dụng gì, cũng như một số lưu ý khi sử dụng những loại thực phẩm này để giúp bạn bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

Đậu xanh có nguồn gốc từ khu vực Nam Á và Trung Á, phân bổ chủ yếu ở các vùng nhiệt đới, đồng thời cũng rất phổ biến ở nước ta. Cây đậu xanh có khả năng thích ứng rộng với những vùng có điều kiện khắc nghiệt.

Trong y học cổ truyền, đậu xanh có tính hàn, giúp làm mát gan và thanh lọc cơ thể cực kỳ tốt. Khi đi vào cơ thể, các hoạt chất trong đậu xanh giúp trung hòa các chất độc hại và thúc đẩy quá trình bài tiết độc tố qua đường nước tiểu. Đây là lý do tại sao nước đậu xanh hay canh đậu xanh luôn là lựa chọn hàng đầu để giải nhiệt, giảm mụn nhọt.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Đậu xanh là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan cực kỳ dồi dào, đặc biệt là loại tinh bột kháng (resistant starch) giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột. Việc tiêu thụ đậu xanh thường xuyên giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, ngăn ngừa tình trạng táo bón và giảm nguy cơ mắc các bệnh về đại tràng.

Ngoài ra, các enzyme tự nhiên trong loại hạt này còn hỗ trợ quá trình phân giải thức án, giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng một cách tối ưu mà không gây cảm giác đầy bụng.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Chỉ số đường huyết (GI) thấp cùng hàm lượng chất xơ và protein cao khiến đậu xanh trở thành thực phẩm lý tưởng cho người bị tiểu đường hoặc đang có nguy cơ mắc bệnh. Các chất chống oxy hóa như vitexin và isovitexin có trong đậu xanh giúp insulin hoạt động hiệu quả hơn, từ đó giữ cho mức đường trong máu luôn ở trạng thái ổn định.

Các nghiên cứu dân số trước đây với hơn 300.000 người trưởng thành cho thấy rằng việc tiêu thụ ít nhất 30g các loại đậu, bao gồm cả đậu xanh mỗi ngày làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 từ 20-30%

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm huyết áp

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng đậu xanh có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, một trong những nguyên nhân chính gây ra xơ vữa động mạch và đột quỵ. Hàm lượng kali, magie và chất xơ trong đậu xanh đóng vai trò quan trọng trong việc giãn nở mạch máu và điều hòa huyết áp.

Việc duy trì thói quen ăn đậu xanh giúp ổn định nhịp tim, bảo vệ thành mạch và nâng cao sức khỏe tổng thể của hệ thống tuần hoàn.

Một số lưu ý khi sử dụng đậu xanh

Đậu xanh là thực phẩm lành tính, tuy nhiên nếu chế biến và ăn không đúng cách, không đúng thời điểm sẽ gây nhiều tác dụng phụ như:

- Ăn đậu xanh khi bị tiêu chảy sẽ làm tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.

- Một số người có thể dị ứng với đậu xanh.

- Trong đậu xanh có chứa lectin, chất này có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe như ợ hơi, khó tiêu, đầy bụng nếu tiêu thụ với số lượng lớn.

Để đạt được những tác dụng của đậu xanh và hạn chế tác dụng phụ cần chú ý những điều sau:

- Không nên ăn đậu xanh khi đói để tránh hại dạ dày.

- Không nên tiêu thụ quá nhiều, chỉ nên ăn 2 – 3 lần trong một tuần, đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ vào khẩu phần ăn.

- Cần ngâm đậu xanh trước khi chế biến khoảng vài giờ để giảm thiểu lượng phylate có trong chúng. Chất này cản trở hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng, ví dụ như calci.

- Chế biến hợp lý: Kết hợp đậu xanh với các thực phẩm khác một cách hợp lý sẽ giúp chữa nhiều bệnh, ví dụ: Cháo đậu xanh nấu với gạo tẻ giúp giải độc, hạ khí; cháo đậu xanh vừng giúp chữa bí tiểu do nóng…