Sữa đậu xanh có tác dụng gì? Có nên uống mỗi ngày hay không?

Trong đậu xanh có chứa khá nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe. Một số dưỡng chất có thể kể đến như protein, chất xơ, folate, magie, mangan, sắt, kali, kẽm, photpho, các loại vitamin như vitamin nhóm B (B2, B3, B5, B6, carotenoid, flavonoid, selen), nhiều axit amin thiết yếu như leucine, lysine, isoleucine, arginine, phenylalanine, valine,...

Đậu xanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, vậy nên uống sữa đậu xanh sẽ giúp hệ thống miễn dịch của bạn được tăng cường. Ngoài ra, hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong đậu xanh cũng có tác dụng tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh mãn tính.

Cung cấp nhiều dinh dưỡng cho mẹ bầu

Bởi trong đậu xanh có nhiều protein, chất xơ, chất béo, magie, canxi, các vitamin A, vitamin D,... Đây là những khoáng chất và vitamin cần thiết cho mẹ bầu không chỉ trong 3 tháng đầu, mà xuyên suốt thai kỳ. Đậu xanh được coi là thần dược đối với mẹ bầu trong kỳ tam cá nguyệt thứ nhất.

Hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hoá

Đậu xanh có lợi cho hệ tiêu hóa vì chứa nhiều chất xơ cần thiết để nuôi các lợi khuẩn trong đường ruột. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như hội chứng ruột kích thích, hội chứng viêm ruột và ung thư ruột kết. Mặt khác, loại đậu này còn hỗ trợ điều trị táo bón hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tim mạch

Đậu xanh cũng có thể hạn chế được sự hấp thụ chất béo và cholesterol xấu gây hại cho tim. Hơn thế nữa, kali có trong loại đậu này sẽ có công dụng rất tốt trong việc duy trì mức huyết áp ổn định, từ đó tránh được nhiều bệnh liên quan đến tim mạch.

Lưu ý khi sử dụng đậu xanh

Đậu xanh rất lành tính nhưng vẫn có thể mang lại những tác dụng phụ nếu bạn không sử dụng đúng cách. Chẳng hạn như:

Khi bị tiêu chảy không nên ăn đậu xanh vì nó có thể làm cho tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.

Một số người có thể bị dị ứng với đậu xanh.

Lectin có trong đậu xanh có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe đường tiêu hóa như gây ợ hơi, đầy bụng, chậm tiêu,…

Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, để có thể đạt được những tác dụng của đậu xanh và hạn chế tác dụng phụ, bạn nên chú ý những điều sau:

Không nên ăn đậu xanh khi đói để tránh làm hại dạ dày.

Không nên ăn quá nhiều, người lớn chỉ nên ăn 2 đến 3 lần trong tuần, trẻ nhỏ chỉ nên cho một chút vào cháo, nếu trẻ từ 6 tuổi trở lên có thể ăn theo lượng của người lớn.

Trong đậu xanh có hàm lượng phytate - có thể gây cản trở hấp thụ một số chất dinh dưỡng, chẳng hạn như canxi. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh bằng cách ngâm đậu xanh trong nước khoảng vài giờ trước khi chế biến.