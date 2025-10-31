4 công dụng của quả bầu với sức khỏe bạn nên biết

Quả bầu là thực phẩm quen thuộc trong nhiều mâm cơm của gia đình Việt. Không chỉ thơm ngon, chế biến được nhiều món mà quả bầu còn rất tốt cho sức khỏe. T

Quả bầu là loại cây thân leo thuộc họ Cucurbitaceae, là giống cây trồng để ăn quả. Trước đây, quả bầu được dùng để làm vật lưu trữ nước nhưng sau này đã được dùng làm rau ăn. Thân cây bầu phát triển tốt ở nơi cao ráo và khi chăm sóc tốt sẽ cho rất nhiều quả. Quả bầu thu hoạch khi còn non phần vỏ sẽ mềm, hạt nhỏ, ít hạt và ăn ngon ngọt. Chỉ đến khi quả bầu già mới nhiều xơ và có vị hơi chua.

4 công dụng của quả bầu với sức khỏe bạn nên biết - Ảnh 1
Thành phần dinh dưỡng của quả bầu

Quả bầu là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Một số thành phần chính của quả bầu bao gồm:

Vitamin B và C: Quả bầu cung cấp một lượng lớn vitamin B và C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ da và mắt.

Chất xơ: Chất xơ trong quả bầu hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm nguy cơ táo bón và duy trì cân nặng hợp lý.

Khoáng chất: Quả bầu chứa canxi, kali và magie, giúp xương chắc khỏe và cân bằng huyết áp.

4 công dụng của quả bầu với sức khỏe bạn nên biết - Ảnh 2
Calo thấp: Quả bầu có hàm lượng calo thấp, rất thích hợp cho những ai đang trong chế độ ăn kiêng.

Tác dụng của quả bầu đối với sức khỏe

Tìm hiểu những tác dụng của quả bầu giúp bạn tận dụng hết lợi ích mà thực phẩm này đem lại, điều dưỡng cơ thể bằng chính những thực phẩm ăn hàng ngày. Dựa trên các nghiên cứu được công bố, tác dụng của quả bầu bao gồm:

Kiểm soát huyết áp: Các cuộc khảo sát chung cho thấy người ăn quả bầu thường xuyên có chỉ số đường huyết ổn định, nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cũng thấp hơn. Tác dụng của quả bầu này đến từ việc trong quả bầu có hoạt chất flavonoid khi đi vào cơ thể sẽ làm thành mạch giãn nở tốt hơn, từ đó hạn chế nguy cơ bị tăng huyết áp đột ngột, bệnh tim mạch, mạch vành,...

4 công dụng của quả bầu với sức khỏe bạn nên biết - Ảnh 3
Ổn định đường huyết: Một trong những tác dụng của quả bầu rất tốt với bệnh nhân đái tháo đường, đó là ổn định lượng đường trong máu. Một số bài thuốc dân gian từ quả bầu cho thấy hiệu quả ổn định đường huyết tốt, kiểm soát đường huyết không tăng cao và kích thích insulin hiệu quả.

Ngăn ngừa lão hóa: Thành phần dinh dưỡng giàu vitamin phát huy tác dụng của quả bầu trong việc làm đẹp da từ bên trong. Bổ sung các vitamin nhóm B và vitamin C có tác dụng thúc đẩy làn da tươi trẻ hơn, phòng ngừa dấu hiệu lão hóa sớm xuất hiện trên da, duy trì độ đàn hồi tự nhiên của da.

4 công dụng của quả bầu với sức khỏe bạn nên biết - Ảnh 4
Tăng đề kháng và giảm cân: Chỉ số calo của quả bầu rất thấp nhưng lại có nhiều chất xơ, vitamin C nên rất tốt cho người đang giảm cân. Vitamin C trong quả bầu kích thích hệ miễn dịch hoạt động nhạy cảm hơn, phát hiện và tiêu diệt mầm bệnh xâm nhập cơ thể.

4 công dụng của quả bầu với sức khỏe bạn nên biết

Dinh dưỡng

