Quả bầu được ví như 'tiên dược mùa hè” vừa tốt cho sức khỏe lại không lo tăng cân

Quả bầu, một loại rau củ quen thuộc trong các bữa ăn gia đình Việt, không chỉ dễ chế biến thành nhiều món ngon mà còn mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên. Từ việc hỗ trợ tiêu hóa đến thanh nhiệt giải độc, quả bầu thực sự là một "siêu thực phẩm" mà bạn không nên bỏ qua.

Ăn bầu giúp quản lý cân nặng: Đối với những người muốn giảm vài cân, quả bầu là lựa chọn hoàn hảo. Thực phẩm này chứa ít calo và nhiều chất xơ, thúc đẩy cảm giác no và giảm lượng calo tổng thể. Khi bạn bổ sung quả bầu trong bữa ăn sẽ giúp kiểm soát cơn đói và ngăn ngừa ăn quá nhiều, hỗ trợ nỗ lực giảm cân.

Quả bầu có tác dụng dưỡng ẩm và làm mát: Quả bầu có chứa gần 92% nước, do đó bầu chính là thực phẩm cung cấp nước dồi dào cho cơ thể. Khi ăn bầu trong mùa hè giúp duy trì cân bằng nước của cơ thể, ngăn ngừa mất nước. Ngoài ra, bầu còn có đặc tính làm mát, giúp cơ thể được làm dịu khi nhiệt độ mùa hè tăng cao.

Hỗ trợ tiêu hóa: Mùa hè, cơ thể dễ gặp phải các vấn đề như đầy hơi, axit và táo bón. Khi ăn bầu sẽ giải quyết được tình trạng này, bởi với hàm lượng chất xơ cao, loại quả này giúp tiêu hóa dễ dàng và đi tiêu đều đặn. Ngoài ra, bầu còn giúp loại bỏ độc tố khỏi đường tiêu hóa, đảm bảo hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hiệu quả.

Quả bầu giúp điều hòa huyết áp: Quả bầu rất giàu kali và magie, những khoáng chất cần thiết để duy trì mức huyết áp khỏe mạnh. Kali giúp chống lại tác động tiêu cực của natri, từ đó ngăn ngừa huyết áp cao. Khi bạn ăn bầu thường xuyên sẽ giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ tăng huyết áp và các vấn đề tim mạch liên quan.

Khi ăn quả bầu nên lưu ý

Nếu khi ăn phát hiện ra bầu có vị đắng thì nên bỏ ngay quả này đi vì có thể bị ngộ độc Cucurbitacin. Khi rơi vào trường hợp này, mức độ nhẹ thì cơ thể sẽ tự đào thải Cucurbitacin ra bên ngoài nhưng ở mức độ nặng thì dễ gây đau bụng, buồn nôn.

Tuy là loại quả ngon và có tính mát nhưng mỗi tuần cũng không nên ăn quá 3 bữa bầu mà nên đan xen nhiều loại rau củ quả để cơ thể có cơ hội tiếp thu đa dạng các loại dưỡng chất và vitamin tự nhiên. Người bị đầy hơi, lạnh bụng không nên ăn bầu để tránh làm trầm trọng hơn những tình trạng này.

Nói chung, quả bầu nhiều nước, ít calo, giàu chất dinh dưỡng và chất xơ. Y học cổ truyền dùng quả bầu để phòng ngừa, điều trị nhiều loại bệnh lý bởi công dụng giảm viêm, cải thiện tiêu hóa, chống nhiễm trùng,... Tuy đến nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào về những lợi ích này nhưng quả bầu cũng không hề gây hại gì cho sức khỏe nên bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn của mình để có thêm sự đa dạng và hấp dẫn cho khẩu phần ăn hàng tuần.