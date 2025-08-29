Việt Nam có loại quả phơi khô thành 'vị thuốc đại bổ' vì có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe

Long nhãn tùy vào nhiệt độ sấy sẽ có độ mỏng dày không đều nhau. Vẻ ngoài thường mang màu vàng đậm hoặc nâu sẫm. Long nhãn sau sấy khô, không dính tay nhưng dẻo mềm và có vị ngọt, hương thơm nhẹ nhàng rất đặc trưng.

Long nhục, nhãn nhục..là những tên gọi khác của long nhãn. Để có thể bảo quản trong thời gian dài mà vẫn giữ được vị ngọt ngon của phần thịt quả sau khi tách khỏi vỏ và hạt, người ta đem cùi nhãn sấy khô tạo thành long nhãn.

Đối với nhiều người, việc dùng long nhãn để tăng hương vị món ăn, chè, trà thảo dược... đã trở nên vô cùng quen thuộc. Không chỉ được ưa chuộng sử dụng trong đời sống hàng ngày, long nhãn còn chứa rất nhiều dưỡng chất và là một vị thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên giúp bảo vệ sức khỏe, chữa trị nhiều bệnh khác nhau.

Tăng cường trí nhớ và hỗ trợ sức khỏe não bộ

Long nhãn khô là một nguồn cung cấp các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, điển hình là polyphenol. Những hợp chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào thần kinh khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra.

Bằng cách cải thiện lưu thông máu lên não, long nhãn khô giúp tăng cường khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ và hỗ trợ chức năng nhận thức. Các chuyên gia cũng tin rằng việc tiêu thụ long nhãn khô có thể giúp phòng ngừa và làm chậm quá trình thoái hóa thần kinh, là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh như Alzheimer.

Bổ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch

Long nhãn khô là một "siêu thực phẩm" cho những người thiếu máu, đặc biệt là phụ nữ. Với hàm lượng sắt và vitamin B12 dồi dào, long nhãn đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản xuất hồng cầu, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu, da xanh xao và suy nhược cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, hàm lượng kali tự nhiên trong long nhãn khô giúp điều hòa huyết áp, giảm gánh nặng cho tim và mạch máu. Việc duy trì một trái tim khỏe mạnh sẽ giúp bạn có một cuộc sống năng động và tràn đầy sức sống hơn.

Cải thiện làn da và chống lão hóa

Long nhãn khô được mệnh danh là "thần dược" cho làn da. Các chất chống oxy hóa trong long nhãn giúp trung hòa các gốc tự do, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da. Sử dụng long nhãn khô đều đặn giúp làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn, mang lại làn da sáng mịn, hồng hào từ bên trong. Đây là một phương pháp làm đẹp tự nhiên và an toàn, giúp bạn duy trì vẻ tươi trẻ lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp phục hồi năng lượng, giảm mệt mỏi

Khi cơ thể cảm thấy uể oải, mệt mỏi, một chén chè long nhãn hoặc vài viên long nhãn khô sẽ là "liều thuốc" phục hồi năng lượng tức thì. Long nhãn khô chứa một lượng carbohydrate và đường tự nhiên, cung cấp năng lượng nhanh chóng cho cơ thể và não bộ. Đây là món ăn nhẹ lý tưởng cho những người làm việc trí óc, vận động viên hoặc những người cần lấy lại sức sau một ngày dài làm việc căng thẳng.

Lưu ý khi sử dụng long nhãn

Sử dụng long nhãn nên lưu ý những đối tượng phù hợp với tính chất của long nhãn. Bởi long nhãn chứa hàm lượng đường cao nên đặc biệt không phù hợp với người bị tiểu đường, thừa cân hoặc béo phì. Đặc biệt, đối với thai phụ 7 tháng đầu xuất hiện triệu chứng nóng trong, âm hỏa hư nên tránh ăn nhiều long nhãn có thể bị ra huyết, đau bụng, động thai.

Ảnh minh họa: Internet

Y Học Cổ Truyền quan niệm “Hư thì thực, bổ thì tả”, mặc dù long nhãn có nhiều lợi ích trong chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe, nhưng để có hiệu quả tốt thì trước khi sử dụng người bệnh nên được thăm khám và tư vấn kỹ càng bởi bác sĩ chuyên môn, càng không nên tự ý gia giảm nguyên liệu thuốc. Các bài thuốc trong Đông Y thường mang tính chất tham khảo, các bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cụ thể, cân nhắc liều lượng thích hợp dựa trên thể trạng từng bệnh nhân.