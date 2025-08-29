Việt Nam có loại quả phơi khô thành 'vị thuốc đại bổ' vì có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 29/08/2025 12:04

Long nhãn khô, hay còn gọi là cùi nhãn sấy khô, không chỉ là một món ăn vặt thơm ngon, mà còn là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Với hương vị ngọt dịu và giá trị dinh dưỡng cao, long nhãn khô mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Long nhục, nhãn nhục..là những tên gọi khác của long nhãn. Để có thể bảo quản trong thời gian dài mà vẫn giữ được vị ngọt ngon của phần thịt quả sau khi tách khỏi vỏ và hạt, người ta đem cùi nhãn sấy khô tạo thành long nhãn.

Long nhãn tùy vào nhiệt độ sấy sẽ có độ mỏng dày không đều nhau. Vẻ ngoài thường mang màu vàng đậm hoặc nâu sẫm. Long nhãn sau sấy khô, không dính tay nhưng dẻo mềm và có vị ngọt, hương thơm nhẹ nhàng rất đặc trưng.

Việt Nam có loại quả phơi khô thành 'vị thuốc đại bổ' vì có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với nhiều người, việc dùng long nhãn để tăng hương vị món ăn, chè, trà thảo dược... đã trở nên vô cùng quen thuộc. Không chỉ được ưa chuộng sử dụng trong đời sống hàng ngày, long nhãn còn chứa rất nhiều dưỡng chất và là một vị thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên giúp bảo vệ sức khỏe, chữa trị nhiều bệnh khác nhau.

Công dụng của long nhãn khô 

Tăng cường trí nhớ và hỗ trợ sức khỏe não bộ

Long nhãn khô là một nguồn cung cấp các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, điển hình là polyphenol. Những hợp chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào thần kinh khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra.

Bằng cách cải thiện lưu thông máu lên não, long nhãn khô giúp tăng cường khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ và hỗ trợ chức năng nhận thức. Các chuyên gia cũng tin rằng việc tiêu thụ long nhãn khô có thể giúp phòng ngừa và làm chậm quá trình thoái hóa thần kinh, là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh như Alzheimer.

Bổ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch

Long nhãn khô là một "siêu thực phẩm" cho những người thiếu máu, đặc biệt là phụ nữ. Với hàm lượng sắt và vitamin B12 dồi dào, long nhãn đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản xuất hồng cầu, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu, da xanh xao và suy nhược cơ thể.

Việt Nam có loại quả phơi khô thành 'vị thuốc đại bổ' vì có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, hàm lượng kali tự nhiên trong long nhãn khô giúp điều hòa huyết áp, giảm gánh nặng cho tim và mạch máu. Việc duy trì một trái tim khỏe mạnh sẽ giúp bạn có một cuộc sống năng động và tràn đầy sức sống hơn.

Cải thiện làn da và chống lão hóa

Long nhãn khô được mệnh danh là "thần dược" cho làn da. Các chất chống oxy hóa trong long nhãn giúp trung hòa các gốc tự do, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da. Sử dụng long nhãn khô đều đặn giúp làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn, mang lại làn da sáng mịn, hồng hào từ bên trong. Đây là một phương pháp làm đẹp tự nhiên và an toàn, giúp bạn duy trì vẻ tươi trẻ lâu dài.

Việt Nam có loại quả phơi khô thành 'vị thuốc đại bổ' vì có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giúp phục hồi năng lượng, giảm mệt mỏi

Khi cơ thể cảm thấy uể oải, mệt mỏi, một chén chè long nhãn hoặc vài viên long nhãn khô sẽ là "liều thuốc" phục hồi năng lượng tức thì. Long nhãn khô chứa một lượng carbohydrate và đường tự nhiên, cung cấp năng lượng nhanh chóng cho cơ thể và não bộ. Đây là món ăn nhẹ lý tưởng cho những người làm việc trí óc, vận động viên hoặc những người cần lấy lại sức sau một ngày dài làm việc căng thẳng.

Lưu ý khi sử dụng long nhãn

Sử dụng long nhãn nên lưu ý những đối tượng phù hợp với tính chất của long nhãn. Bởi long nhãn chứa hàm lượng đường cao nên đặc biệt không phù hợp với người bị tiểu đường, thừa cân hoặc béo phì. Đặc biệt, đối với thai phụ 7 tháng đầu xuất hiện triệu chứng nóng trong, âm hỏa hư nên tránh ăn nhiều long nhãn có thể bị ra huyết, đau bụng, động thai.

Việt Nam có loại quả phơi khô thành 'vị thuốc đại bổ' vì có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Y Học Cổ Truyền quan niệm “Hư thì thực, bổ thì tả”, mặc dù long nhãn có nhiều lợi ích trong chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe, nhưng để có hiệu quả tốt thì trước khi sử dụng người bệnh nên được thăm khám và tư vấn kỹ càng bởi bác sĩ chuyên môn, càng không nên tự ý gia giảm nguyên liệu thuốc. Các bài thuốc trong Đông Y thường mang tính chất tham khảo, các bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cụ thể, cân nhắc liều lượng thích hợp dựa trên thể trạng từng bệnh nhân.

Bí mật đằng sau sức khỏe tuyệt vời của những người thường xuyên ăn long nhãn

Bí mật đằng sau sức khỏe tuyệt vời của những người thường xuyên ăn long nhãn

Long nhãn - một loại thực phẩm ngon và bổ dưỡng đang vào mùa ở miền Bắc nước ta. Ngoài làm thực phẩm, long nhãn còn có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. 

Xem thêm
Từ khóa:   long nhãn khô công dụng long nhãn dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Phi công mất tích sau tai nạn, máy bay của ông rơi xuống biển trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không

Phi công mất tích sau tai nạn, máy bay của ông rơi xuống biển trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không

Video 6 giờ 3 phút trước
Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Đời sống 10 giờ 17 phút trước
Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Sống khỏe 10 giờ 32 phút trước
An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

Đời sống 10 giờ 39 phút trước
Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 47 phút trước
Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Xã hội 10 giờ 53 phút trước
Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Video 11 giờ 57 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Video 12 giờ 3 phút trước
Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Video 12 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Tử vi thứ Bảy 30/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Bảy 30/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Thanh long ruột đỏ, “siêu trái cây” mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe bán đầy chợ Việt

Thanh long ruột đỏ, “siêu trái cây” mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe bán đầy chợ Việt

Quả chuối ngon, ngọt và rất bổ dưỡng nhưng những người này nên hạn chế ăn

Quả chuối ngon, ngọt và rất bổ dưỡng nhưng những người này nên hạn chế ăn

Sầu riêng, loại trái cây tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phái nữ nhưng ăn sai cách cũng rất hại

Sầu riêng, loại trái cây tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phái nữ nhưng ăn sai cách cũng rất hại

Măng tây - thực phẩm vàng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Măng tây - thực phẩm vàng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Không ngờ rau dền bán sẵn ở chợ Việt chỉ vài nghìn một bó lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Không ngờ rau dền bán sẵn ở chợ Việt chỉ vài nghìn một bó lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe