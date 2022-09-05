Chè sen long nhãn thanh nhiệt cơ thể, món ngon "nức lòng" các tín đồ cuồng chè nhưng ngại béo

Dinh dưỡng 05/09/2022 16:55

Chè sen long nhãn là sự kết hợp hài hòa giữa vị đắng nhẹ lại bùi bùi của hạt sen cùng thịt nhãn ngọt thanh. Đây chắc chắn là món ăn cực "hot" dành cho những ngày oi bức. Chị em thử ngay công thức bên dưới!

Nguyên liệu:

- Hạt Sen ( nhớ rút tim sen không là bị đắng )

- Nhãn Lồng

- Đường Phèn

- Lá Nếp (hoặc lá dứa )

 

Cách chế biến:

- Hạt sen mua về rửa sạch với nước lạnh, nếu còn tim sen thì rút sạch để tránh bị đắng.

- Hạt sen sau khi làm sạch cho vào nồi, đổ nước xấp mặt hạt sen rồi thêm lá nếp đã được rửa sạch vào và hầm hạt sen trên lửa vừa trong khoảng 20 - 25 phút để hạt sen được nở bung và chín mềm thì tắt bếp, vớt hạt sen ra chén.

- Nhãn cắt từng quả ra khỏi cuống, bóc một nửa vỏ phần trên quả nhãn rồi cẩn thận xẻ một đường nhỏ vào thịt nhãn để dễ dàng lấy hạt nhãn bên trong.

- Cho đường phèn vào phần nước luộc hạt sen khi nãy, khuấy đều cho đường tan rồi cho hạt sen trở lại vào nồi nước đường.

- Khi nồi nước đường sôi mạnh, hạt sen thấm nước đường thì vớt hạt sen ra chén rồi tắt bếp.

- Bọc từng hạt sen vào từng quả nhãn để lọc hạt, làm như vậy đến khi hết nhãn đã chuẩn bị, phần hạt sen còn lại để cho vào tô chè ăn không cũng rất ngon.

- Xếp từng quả nhãn bọc hạt sen vào tô, rưới ngập nước đường và thêm vài hạt sen còn dư lên trên nữa là hoàn thành.

- Có thể thêm sương sáo (thạch đen) vào ăn cùng cũng rất ngon.

 

Chè sen long nhãn thanh nhiệt cơ thể, món ngon 'nức lòng' các tín đồ cuồng chè nhưng ngại béo - Ảnh 1

 

Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Chi Prada

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